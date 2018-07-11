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53 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde yurt dışına kaçmaya çalışan 28’i çocuk, 11’i kadın 63 kaçak göçmen sahil güvenlik ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonla yakalandı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:29
53 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik helikopteri tarafından, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçakgöçmen tespit edildi.

Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’ndan görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından söz konusu lastik bot durdurularak, içerisindeki 29 Suriye, 13 Filistin, 8 Irak, 6 Afganistan, 3 Hindistan, 1 Mısır, 1 Eritre uyruklu olmak üzere 28’i çocuk, 11’i de kadın toplam 61 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan İran uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. 2 ayrı operasyonda ele geçirilen toplam 63 kaçak göçmen sağlık kontrolünden geçirilip, işlemlerinin tamamlanmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi. 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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