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53. alt güvenlik komite toplantısı Van’da gerçekleştirildi

Türkiye ile İran İslam Cumhuriyeti heyetleri arasında, iki gün boyunca Van’da gerçekleştirilecek 53.

27 Nisan 2019 Cumartesi 16:52
53. alt güvenlik komite toplantısı Van’da gerçekleştirildi

Türkiye ile İran İslam Cumhuriyeti heyetleri arasında, iki gün boyunca Van’da gerçekleştirilecek 53. Alt Güvenlik Komite görüşmeleri, Valilik Ali Paşa toplantı salonunda başladı.


Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 53. Alt Güvenlik Komite toplantısı öncesi İran İslam Cumhuriyeti Batı Azerbaycan Genel Vali Yardımcısı ve Hoy Kenti Fermandarı Seyid Muhammed Abidi’yi ve beraberindeki heyeti bir süre valilik makamında misafir etti. Makamda yaptığı değerlendirmede, Batı Azerbaycan Genel Vali Yardımcısı ve Hoy Kenti Fermandarı Seyid Muhammed Abidi’yi ve beraberindeki heyeti Van’da misafir etmekten çok memnun olduklarını ifade eden Vali Bilmez, “Bu tür temaslar iki ülke ve şehir arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çok faydalı görüşmelerdir. Bu görüşmeler sayesinde ortak sorunlar daha kolay çözülecektir” dedi.


Hoy Fermandarı Abidi ise iki ülke ve şehir arasındaki ilişkilerinin son dönemlerde geliştiğini ve bundan sonraki görüşmelerimizde de bu ilişkilerin daha da gelişeceğine inandığını dile getirerek, güler yüzlü karşılama ve ağırlama için teşekkürlerini bildirdi. Vali Bilmez ve Fermandar Abidi makamdaki görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmelere katılmak için Ali Paşa toplantı salonuna geçti.


Vali Bilmez burada yaptığı konuşmada, son yıllardaki İran İslam Cumhuriyeti Hoy Fermandarlığı ve hudut makamları ile yapılan görüşmelerde, karşılıklı işbirliği ve güven ortamının artarak devam etmesi memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Dost ve kardeş İran İslam Cumhuriyeti’nin Hoy Fermandarlığı ile Van Valiliği arasında sürdürülmekte olan Alt Güvenlik Komite Toplantılarının 53.sünü yapmak üzere bir araya geldiklerini belirten Vali Bilmez, “Van ile İran İslam Cumhuriyeti arasında yer alan 285 kilometrelik sınır hattından vatandaş geçişleri, terörist geçişleri gibi konuların takibi başta olmak üzere özellikle de terörizme karşı güçlü bir şekilde mücadele etmemiz gerekmektedir. İlişkiler ne kadar güçlenirse her iki ülkede o kadar kazançlı olacaktır. Ortak sınırda karşılıklı tedbirlerin aynı titizlikle alınması, bu toplantılarda eksikliklerin giderilmesi ve eşgüdüm sağlanmasıyla sınırın illegal geçilmesi, kaçakçılık ve yasadışı gruplarla daha etkin bir şekilde mücadele edilebilmesini kolaylaştıracaktır” dedi.


“Gündem maddelerinin görüşülmesiyle toplantı sona erdi”


Türkiye ile İran İslam Cumhuriyeti heyetleri arasındaki alt güvenlik komite görüşmeleri, ikinci gün düzenlenecek mutabakat metni imza töreniyle sona erecek. Toplantıya Van heyetinden Vali Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 6. Hudut Tugay Komutanı, Başkale, Çaldıran, Özalp ve Saray kaymakamları, Van Valiliği Özel Kalem Müdürü ve İl Göç İdaresi Müdürü katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 16:52
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