0553 313 94 23

521 bin 798 dosya mahkemeye gitmeden çözümlendi

Türkiye'de 2013'ten bu yana uygulanan ara buluculuk uygulaması sayesinde 521 bin 798 dosya, mahkemeye gidilmeden anlaşmayla sonuçlandı

19 Temmuz 2019 Cuma 12:41
521 bin 798 dosya mahkemeye gitmeden çözümlendi

ANKARA (AA) - Türkiye'de 2013'ten bu yana uygulanan ara buluculuk uygulaması sayesinde 521 bin 798 dosya, mahkemeye gidilmeden anlaşmayla sonuçlandı.

Adalet Bakanlığından alınan bilgiye göre, yargının iş yükünü hafifletmek ve vatandaşların sorunlarının daha hızlı şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla 2013'te hayata geçirilen ara buluculuk uygulaması başarılı sonuçlar veriyor.

Uygulamanın başladığı günden bu yana hukuki uyuşmazlıklarda ara bulucuya sevk edilen toplam 801 bin 527 dosyanın 521 bin 798'i anlaşmayla çözüme kavuşturuldu.

Bekleyenler hariç çözüme kavuşturulamayıp mahkemeye yönlendirilen hukuk uyuşmazlıkları dosya sayısı 198 bin 760 oldu.

Bu yılın ilk ayından itibaren "ihtiyari uyuşmazlıklar"da ara buluculuklara gelen toplam başvuru sayısı 71 bin 807 olarak belirlendi. Bu başvurularda yüzde 99 başarı ile toplam 62 bin 606 başvuruda uzlaşma sağlandı. Uzlaşma sağlanmayarak mahkemeye sevk edilen dosya sayısı ise 676 oldu.

Ara buluculuk sayesinde vatandaşlar, zamandan ve dava masraflarından önemli ölçüde tasarruf edebiliyor. Dünya genelinde davalar ortalama 200 gün ile 400 gün arasında sonuçlanırken ara buluculuk ile bu süre bazen bir saate varan sürelere kadar inebiliyor.

Uygulama, özellikle tacirler, işçi-işveren, aile ve komşular arasındaki uyuşmazlıklarda toplumsal barışa da katkı sağlıyor.

Diğer taraftan, ara buluculuğun gelişmesinin sonucu olarak yargının iş yükünün hafiflemesiyle mahkemelerden daha kısa sürelerde karar çıkması sağlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:41
  1. 521 bin dosya mahkemeye gitmeden çözümlendi
  2. Arabuluculuk uygulaması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Pakistan Başbakanı Abbasi'ye 13 gün hapis
    1. Eski Pakistan Başbakanı Abbasi'ye 13..
    2. GRAFİKLİ - Transfere damga vuranlar
    3. Su ürünleri ihracatında yeni hedef 2..
    4. Karesi Belediye Spor’da mezuniyet..
    5. Yaşlı teyzenin şoföre engelli rampası..
    6. Van'da 17 düzensiz göçmenin öldüğü kaza
    7. İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
    8. Oyuncu Ali Erkazan'ın "hakaret"..
    9. Cezaevinden firar edip sahte kimlikle..
    10. Serbest piyasada altın fiyatları
    11. Denizli’de trans operasyonu: 12 gözaltı
    12. Ünye El Emeği Çarşısı hizmete sunuluyor
    13. Daire başkanı klavyede dünya şampiyonu..
    14. Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye..
    15. Diş kliniğini hastaların ayağına..
    16. Suriyelilerin bayram yolculuğu başlıyor
    17. 5. Üniversite Tercih Fuarı,..
    18. Fas’ta İskandinav turistleri öldüren 3..
    19. 'Hedefim en iyi sezonumu geçirmek'
    20. Batman’da STK temsilcilerinden ‘uçuş..
    21. 11. Kalkınma Planı’nda tarım öncelikli..
    22. AKMEK’in el sanatları kursları yazın..
    23. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan..
    24. Antalya polisinden 15 Temmuz..
    25. BOTAŞ Gelişim, TKBL'de mücadele edecek
    26. Hisarcık’ta 4 branşta Yaz Spor Okulu..
    27. Milli Eğitim Müdürü Demir, Belediye..
    28. İstanbul merkezli 17 ilde "ByLock"..
    29. Düzce’de selin oluşturduğu hasarın..
    30. FETÖ’den tutuklu vali yardımcısının..
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?