520 yıllık Kurşunluhan yeniden hizmette

MANİSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yandaşlarınca örgütün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde kullanıldığı belirtilen Kurşunluhan'ın restore edilmesiyle ilgili, "Alçak FETÖ, devletimizin kılcal damarlarına nasıl sirayet ettiyse bu tarihi hanı da işgal etmiş. Restore edilen bu handaki FETÖ izlerini de silmiş oluyoruz." dedi.

Varank, Şehzadeler Belediyesi tarafından restore ettirilen Kurşunluhan'ın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Manisalılarla bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ziyaret ve görüşmeler yapmak üzere TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleriyle Manisa'da bulunduklarını belirten Bakan Varank, kentin tarım, turizm ve sanayisiyle Türkiye'nin en üretken bölgeleri arasında yer aldığını ifade etti.

Manisa'nın kadim şehirlerden biri olduğunu, birçok şehzade yetiştirdiğini anlatan Varank, kentin ecdad yadigarı eserlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Varank, AK Parti iktidarlarının 16 yılda nice eseri ihya ettiğini hatırlatarak, "520 yıllık bir han. Alçak FETÖ devletimizin kılcal damarlarına nasıl sirayet ettiyse bu tarihi hanı da işgal etmiş. Restore edilen bu handaki FETÖ izlerini de silmiş oluyoruz." dedi.

Kültürel, sanatsal etkinliklerin yapılacağı Kurşunluhan'ın Manisa için bir çekim merkezi olacağını dile getiren Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla örtüşen şekilde burada bir Millet Kıraathanesi açılıyor. Bu tür yerler gönül belediyeciliğinin en güzel örneği. Sadece hizmet ederek, sadece yapmamız gereken görevleri yerine getirerek gönülleri kazanamayız. Gönül belediyeciliğinde halkla temas etmemiz, onlara gönül insanı olduğumuzu göstermemiz gerekiyor."

Bakan Varank, Kurşunluhan'da gençlerin bilim ve teknolojiyle iç içe olmasını istediklerini de sözlerine ekledi.

- "FETÖ'nün Manisa'daki karargahı"

Manisa Valisi Ahmet Deniz, tarihi bilmeden, tarihe sahip çıkmadan geleceği inşa etmenin mümkün olmayacağını, medeniyetin mührü olan tarihi binalara sahip çıkacaklarını belirtti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de Kurşunluhan'ın 1970'li yıllardan itibaren FETÖ'nün Manisa'daki "karargahı" konumunda olduğunu söyledi. Çelik, "Bugün FETÖ'den tutuklananların hemen hemen hepsi buradan geçti. 15 Temmuz öncesinde örgütün yandaşları burayı kullanıyordu. Burayı onların elinden aldık hamdolsun restore edip halkımızın kullanımına sunduk." dedi.

Kurşunluhan'ın restorasyon karşılığında 25 yıllığına kiralanması konusunda Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü ile anlaştıklarını dile getiren Çelik, "İhaleyi gerçekleştirdik ve terör örgütünü buradan uzaklaştırdık. Gördük ki FETÖ'cüler hanın her tarafını bozmuşlar her tarafına zarar vermişler." diye konuştu.

Çelik, kentte kültür sanat faaliyetlerinin merkezi olacak handa düzenlenecek kurslarda geleneksel el sanatlarının hayat bulacağını söyledi. Çelik, Kurşunluhan içinde açtıkları Prof. Dr. İlhan Varank Millet Kıraathanesi'nde de gençlerin kitap okuyup, ders çalışabileceğini kaydetti.

Açılış töreniyle Kurşunluhan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi olan ve 15 Temmuz şehitleri arasında yer alan Prof. Dr. İlhan Varank'ın adının verildiği Millet Kıraathanesi de hizmete girdi.

Bakan Varank, açılıştan sonra hanı gezdi ve ağabeyinin adını taşıyan kıraathanede çocuklarla sohbet etti.















