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520 yıllık Kurşunlu Han eski ihtişamına kavuştu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik:"Bu güzel eserimiz hem Şehzadeler'in hem de Manisa'nın önemli bir kültür ve sanat merkezi olarak halkımıza hizmet verecek"

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:29
520 yıllık Kurşunlu Han eski ihtişamına kavuştu

MANİSA (AA) - Manisa'da, 520 yıllık tarihi Kurşunlu Han'da restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Şehzadeler Belediyesinden yapılan açıklamada, 3 yıl önce Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğünden 25 yıllığına kiralanan Kurşunlu Han'daki restorasyon çalışmaları sonuçlandı.

Kültür ve sanat merkezi olarak hizmet verecek olan tarihi han, 30 Kasım'da düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, tarihi Kurşunlu Han'ı eski ihtişamına yeniden kavuşturduklarını belirtti.

520 yıllık hanın aslına uygun yeniden gün yüzüne çıkarıldığını aktaran Çelik, "İsmini aldığı kurşun kaplamaların tamamını yenileyerek eski ihtişamına büründü. Bunun yanında binadaki tahribatları da düzelterek güzel bir görünüme kavuşturduk. Bu güzel eserimiz hem Şehzadeler'in hem de Manisa'nın önemli bir kültür ve sanat merkezi olarak halkımıza hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 17:29
  1. manisa
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  3. Tarihi Kurşunlu Han

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