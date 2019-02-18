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52 yıllık eşine sevgisini böyle gösterdi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Kıybar, 52 yıllık eşi Hatice Kıybar’a (69) olan sevgisini göstermek için bahçesindeki ağaçlardan düşen kuru yaprakları toplayıp “Gülüm seni çok seviyom” yazdı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:21
52 yıllık eşine sevgisini böyle gösterdi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Kıybar, 52 yıllık eşi Hatice Kıybar’a (69) olan sevgisini göstermek için bahçesindeki ağaçlardan düşen kuru yaprakları toplayıp “Gülüm seni çok seviyom” yazdı.


Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Kıybar, 52 yıllık eşi Hatice Kıybar’a olan sevgisini göstermek içinevlerinin bahçelerine beraber diktiklerini ağaçların dökülen yapraklarını tırmıkla toplayıp evlerinin önüne “Gülüm seni çok seviyom” yazdı. Evliliklerinin başından beri eşi tarafından sık sık romantik sürprizlerle karşılaşan Hatice Kırbay, işinin hazırladığı yazıyı görünce şaşırdı. Eşinin yaptığı sürprize oldukça duygulanan Hatice Kırbay, mutluluğunu eşine sarılarak yaşadı.


“Böyle sürprizler hazırlamaya devam edeceğim”


Eşine olan sevgisinin 52 yıldır eksilmediğini belirtene Mehmet Kıybar, eşinin kendisinin mutlu ettiğini ve ona sürekli bu tür sürprizler yaptığını ifade ederek, “Eşime karşı olan sevgim hiç eksilmedi, aksine arttı. Onun için her şeyi yaparım, sevgim ölene kadar devam edecek. Sevgi emek ister ben de romantik bir adamım, ona karşı böyle sürprizler yapmaya devam edeceğim” dedi.


Eşinin hazırladığı sürprizden mutlu olduğunu ifade eden Hatice Kırbay ise, eşinin bel ağırını bulunduğunu, buna rağmen böyle bir sürpriz hazırladığını belirterek, “Balkona çıktığımda gördüklerime çok şaşırdım. Eşim bana böyle sürprizleri hep yapar. Romantik bir insandır bana şiirler yazar. 52 yıllık evliyiz daha birbirimizi hiç kırmadık, Allah herkese böyle evlilik nasip etsin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:21
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