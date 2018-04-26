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52 yaşındaki kayıptan 7 gündür haber alınamıyor!

Aydın'ın Germencik ilçesinde 7 gündür haber alınamayan 52 yaşındaki Durmuş Sağ'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 19:55
52 yaşındaki kayıptan 7 gündür haber alınamıyor!

Bozköy Mahallesi'nde 19 Nisan'dan beri kayıp Durmuş Sağ'ı arama çalışmalarına Aydın Jandarma Filo Komutanlığına bağlı 2 helikopter katıldı.

AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de arama köpeği desteğiyle karadan çalışmalarını sürdürüyor. 

Ekiplerin arama çalışmasına vatandaşlar da destek veriyor.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 19:55
  1. Aydın
  2. Durmuş Sağ

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