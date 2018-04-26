52 yaşındaki kayıptan 7 gündür haber alınamıyor!
Aydın'ın Germencik ilçesinde 7 gündür haber alınamayan 52 yaşındaki Durmuş Sağ'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.26 Nisan 2018 Perşembe 19:55
Bozköy Mahallesi'nde 19 Nisan'dan beri kayıp Durmuş Sağ'ı arama çalışmalarına Aydın Jandarma Filo Komutanlığına bağlı 2 helikopter katıldı.
AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de arama köpeği desteğiyle karadan çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin arama çalışmasına vatandaşlar da destek veriyor.
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