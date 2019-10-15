52 kişi katledilmişti! HDP'den harekat sonrası skandal çağrı!
Daha önce Kobani olayları esnasında sokağa çıkma çağrısı yaparak 52 kişinin ölümüne neden olan HDP, Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ağır darbe vurulması sonrası tekrar vatandaşları sokağa çağırdı.15 Ekim 2019 Salı 17:17
Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki terör varlığını sonlandırmaya başlayan Mehmetçik, bölgedeki ilerleyişine 7. gününde devam ediyor.
Tel Abyad ve Resulayn'ı teröristlerden temizleyen askerimiz, Münbiç ile Kobani'ye de namlularını çevirince, HDP yerinde duramadı.
Halkı sokağa çağırdı
Mehmetçik'in, Suriye'de teröristleri tek tek temizleyip güvenli bölgeyi kurmasından rahatsız olan HDP, halkı sokağa davet etti.
52 kişi öldürülmüştü
HDP, 6-8 Ekim Kobani olaylarında da sokak çağrısı yapmıştı. HDP'li Selahattin Demirtaş’ın açıklamasıyla sokağa dökülen halk, 52 kişiyi katletmişti.
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