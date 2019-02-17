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518’in hikayesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzmir Metrosu’nun atölyelerinde görev yapan deneyimli personel, hurda haldeki bir treni adeta yeniden oluşturdu.

17 Şubat 2019 Pazar 10:04
518’in hikayesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzmir Metrosu’nun atölyelerinde görev yapan deneyimli personel, hurda haldeki bir treni adeta yeniden oluşturdu. 3 yıl önce üzerine konteyner devrilen 518 numaralı araç, sadece onarılmakla kalmadı, günümüz teknolojileriyle de donatılarak eskisinden daha modern bir hale getirildi. Yaklaşık 12 milyon TL değerindeki tren, 1 milyon 430 bin 800 TL maliyetle yepyeni bir araç olarak İzmir Metrosu filosuna kazandırıldı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro A.Ş, yeni bir başarı öyküsüne daha imza attı. Şirketin 19 yıllık deneyimli ekibi, kullanılamaz haldeki metro aracını özverili bir çalışma sonrası sisteme yeni bir araç kazandırdı. Metro araçlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştiren "Araçlar Departmanı", hurda gözüyle bakılan aracı yeniden ayağa kaldırırken, aynı zamanda sıfırdan metro aracı monte edebilme deneyimi de kazandı. Sistemde "518 numaralı tren" olarak kayıtlı aracın yaşama döndürülmesi için gösterilen çaba, çalışanlar arasında “518’in hikayesi” olarak anılmaya başlandı.



Hep birlikte kutladılar


Yolculu hizmet vermeye hazır hale getirilen aracı incelemek ve ekibin başarısını kutlamak için tüm personel İzmir Metrosu’nun atölye binasında toplandı. Emeği geçen herkesi başarısı nedeniyle tek tek tebrik eden İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Sönmez Alev, bu bilgi birikiminin İzmir Metrosu’nu daha büyük teknik hedeflere taşıyacağını belirtti.



Eskisinden de iyi oldu


3 yıl önce, hat dışındaki bir işletmeden taşınan konteynerin metro vagonu ile teması sonucunda, 518 numaralı tren kullanılamaz duruma gelmişti. Deneyimli ekip, işe önce hasarlı aracı inceleyerek başladı. Hasar kayıtları çıkarıldı, durum iç açıcı değildi. Bakım ve onarımdan çok daha fazlasına ihtiyaç duyulacağı,neredeyse sıfırdan araç yapmak gerekeceği ortaya çıktı. Ancak İzmir Metro A.Ş. ekibi, çalışma için büyük bir istekle seferber oldu. İlk olarak vagonun düzeltilme işi için aracın iç ve dış ekipmanları tamamen söküldü. Süreç, kaportanın düzeltilmesiyle devam etti. Ardından aracın iç ekipmanları, kompresör, bölümler arası sinyal kablo demetleri, klimalar, iç ve dış kaplamalar, koltuklar ve boyama işlemleri tamamlanarak araç yenilenen bogiler üzerine indirildi. Burada tüm mekanik ve elektrik bağlantıları tamamlandı; cer motoru, körük ve klima bağlantıları yapıldı. Aylar süren bu zorlu sürecin sonundaaraç, artık test aşamasına hazırdı. Bu arada iç ve dış yapısıtamamen yenilenen ve İzmir Metro A.Ş.’nin ilk nesil ABB araçlarından olan 518 numaralı aracın kapı ve camlarının tasarımındaki yenilik de dikkatlerden kaçmadı. Titizlikle yürütülen, atölyede ve işletim dışındaki saatlerde ise uzman ekiplerce hat üzerinde yapılan statik ve dinamik testlerin sonunda araç, yolculu sefer yapabilecek duruma geldi. Yaklaşık 12 milyon TL değerindeki tren, 1 milyon 430 bin 800 TL maliyet ve 2.877 adam/saatlik çalışma sonucu yepyeni bir araç olarak İzmir Metrosu filosuna kazandırıldı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 10:04
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