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514 gram doğan bebeğe "hayat" operasyonu

Konya'da, erken doğan ve anne karnındayken vücuda temiz kan götüren ana atardamar ile akciğer atardamarı arasındaki "ductus" damarının kapanmadığı belirlenen 514 gram ağırlığındaki Ebrar bebek, koltuk altından 1 santimetrelik kesiden yapılan operasyonla hayata tutundu.

07 Aralık 2018 Cuma 11:23
514 gram doğan bebeğe "hayat" operasyonu

Konya'da erken doğan ve anne karnındayken vücuda temiz kan götüren ana atardamar ile akciğer atardamarı arasındaki "ductus" damarının kapanmadığı belirlenen 514 gram ağırlığındaki Ebrar bebek, koltuk altından 1 santimetrelik kesiden yapılan operasyonla hayata tutundu.

Musa ve Havva Nur İnce çiftinin ilk çocukları Ebrar, hamileliğin 22. haftasında Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde dünyaya geldi.

Anne karnında, vücuda temiz kan götüren ana atardamar ile akciğer atardamarı arasındaki "ductus" damarının kapanmadığı belirlenen 514 gram ağırlığındaki bebek, doğumun hemen ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyata alındı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öç ve ekibinin başarılı operasyonuyla hayatta kalan Ebrar bebek, hem doktorların hem de ailesinin sevinci oldu.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Öç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne karnındaki bebeğin akciğerlerinin çalışmadığını, bu nedenle oksijen ihtiyacını akciğer damarı ile kalpten çıkan ana atardamar arasındaki "patent ductus arteriosus" adı verilen damarla sağladığını söyledi.

Erken doğan bebeklerde bu damar bağlantısının açık kaldığını belirten Öç, "Zamanından erken doğan bebeklerde açık kalan damar nedeniyle kanın bir kısmı akciğere gider. Dolayısıyla bebeğin akciğer basıncı ve tansiyonu yükselir. Kalp daha fazla çalışacağından, kalp yetmezliğine neden olur." diye konuştu.

- Bir santimetrelik kesiyle hayata tutundu

Öç, operasyonu deneyimli bir ekiple gerçekleştirdiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bebeği, patent ductus arteriosusun kapatılması amacıyla anestezi bölümünden Prof. Dr. Bahar Öç ile ameliyata aldık. Hastamıza genel anestezi sonrası koltuk altından 1 santimetrelik kesi uyguladık. Bebeği, tüm hayati bulguları normal sınırlarda olarak ameliyathaneden yoğun bakım ünitesine aldık. Şu anda bebeğin sağlık durumu iyi."

Operasyona katılan ekipten çocuk kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Hayrullah Alp ise 22 haftalıkken dünyaya gelen Ebrar bebeğin, solunum fonksiyonlarında akciğer gelişiminin yetersiz olmasından dolayı gerekli tedavinin uygulanmaya başlandığını anlattı.

- "Ailenin inancı, bizim de gayretlerimizle bu aşamaya geldi"

Ameliyatın başarılı geçtiğine işaret eden Alp, şunları kaydetti:

"Dünyada ve Türkiye'de, bu hafta aralığında doğan bebeklerin yaşam oranın düşük olduğunu biliyoruz. Hatta Türkiye'de bu yaşam oranı 24 haftaya kadar indi. İnşallah şu ana kadar gösterdiği gayret ve dirençle taburcu edebileceğimiz bir bebek olur. Bu hikayenin sonunu biz de çok merak ediyoruz. Hastamız 22. haftada dünyaya geldi, yani yolun yarısında dünyaya gözlerini açtı. Hatta gözlerini açmayı bırakın, dünyaya geldiğinde gözleri kapalıydı. Fakat ailenin inancı, bizim de gayretlerimizle bu aşamaya geldi."

Baba Musa İnce (26) de ameliyatın ardından bebeklerinin kilosunun 570 grama çıktığını ifade etti.

Yapılan müdahalenin ardından umutlu olduklarını vurgulayan İnce, "Prematüre bebek sahibi olan aileler umutlarını asla yitirmemeli. Yaşamaz zannettik ama bugün 32. gününde. Çocuğumuzun durumu iyiye gittikçe bizim de günden güne moralimiz düzeliyor." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 11:23
  1. 514 gram
  2. ameliyat
  3. Ebrar bebek
  4. erken doğum
  5. Konya
  6. Prof. Dr. Mehmet Öç

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