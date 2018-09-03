511 milyon dolarlık vurgun! Türkiye'ye mi kaçtılar?

2 yıl önce Borajet’in satışının finans-manında rol oynadığı iddia edilen Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan) ve Amerikalı ortakları Jacop ve Isaiah Kingston kardeşlerin ABD maliyesini 511 milyon dolar dolandırdıktan sonra Türkiye’ye kaçma planları yaparken yakalandıkları kaydedildi. Kingston kardeşler özel bir uçakla Türkiye’ye kaçmak üzere Los Angeles Havalimanı’na giderken yakalanırken, Dermen’in ise Türkiye’ye kaçmayı başardığı belirtildi.



ABD’nin Salt Lake City şehrindeki Utah Federal Mahkemesi’nde geçen hafta duruşmada savcıların sunduğu yeni belgelere göre sanıkların Türkiye’de toplam 950 milyon dolar yatırımları, ayrıca Dermen’e ait 300 milyon Euro, Jacops kardeşlere ait ise 130 milyon Euro banka hesabı bulunduğu ifade ediliyor. Geçen hafta dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Jacob ve Isaiah Kingston’un sahibi oldukları Washakie Renewable Energy aracılığıyla ABD maliyesinden 511 milyon dolarlık vergi kaçırmakla suçlanıyorlar.

TARİKAT ÜYESİ



ABD Başsavcılığı Bürosu, Kingston kardeşlerin tutuklu kalmasını savunurken, Utah’a dağılmış yaklaşık 7 bin üyeden oluşan bir grup olan Kingston ailesinin çok eşli evliliği savunan tarikat üyesi olduklarını da belirtti. Jacop Kingston hakkında 85, Dermen hakkında 20 yıl hapis istenen iddianamede, Jacop Kingston’un kısa süre önce Türkiye’de dev bir malikane satın aldığı, ayrıca değeri 650 milyon doları bulan bir oteli satın almak için girişimlerde bulunduğu da belirtildi.

(Hürriyet)