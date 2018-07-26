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50'sinden 40'ı engellendi! Bu sayı daha da artmalı

Sinop Emniyet Müdürlüğünce telefonla dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik oluşturulan ve kentteki bankalar ile PTT görevlilerinin de dahil olduğu WhatsApp çalışma grubu sayesinde 50 dolandırıcılık girişiminden 40'ının önüne geçildi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 15:48
50'sinden 40'ı engellendi! Bu sayı daha da artmalı

Kentte yaşanan telefonla dolandırıcılık olaylarını önlemeye yönelik çalışmalar yürüten Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknolojinin kendilerine verdiği imkanlardan da yararlanarak vatandaşların zarar görmesini engelliyor.

Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolandırıcıların son yıllarda kullandıkları en sık yöntemin telefonla iletişim olduğunu söyledi.

Dolandırıcıların yöntemlerini araştırarak onlardan bir adım önde olabilmek için bazı çalışmalar yaptıklarını anlatan Dağdeviren. "Dolandırıcılık vakalarında olaya en hızlı şekilde müdahale edebilmek çok önemli." dedi.

"WHATSAPP GRUBU ÇOK FAYDALI OLDU"

Dağdeviren, kurum olarak birinci önceliklerinin vatandaşların huzur ve güvenliklerinin sağlanması olduğuna işaret ederek, dolandırıcılık vakalarının yaşanmaması için gayret gösterdiklerini vurguladı.

Yapılan tüm bilgilendirmelere rağmen bazı vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düştüğünü ifade eden Dağdeviren şöyle konuştu:

"Biz de bu noktada kendi açımızdan bazı yeni tedbirler geliştiriyoruz. Asayiş büro ekiplerimizin önderliğinde bir WhatsApp çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubuna kentteki tüm bankalar ve PTT görevlilerin de dahil ettik. Telefonla yaşanan herhangi bir dolandırıcılık olayında ekiplerimizce bu gruptan anlık olarak bilgi paylaşımı yapılıyor. Dolayısıyla hızlı bir şekilde olaya müdahale ediliyor ve yapılması planlanan şüpheli bir transferin önüne geçiliyor.Kurduğumuz bu sistem sayesinde şu ana kadar yaşanan 50 dolandırıcılık vakasının 40'ını önledik. Amacımız ilerleyen süreçte dolandırıcılık vakalarını en aza indirgemek."

Dağdeviren, dolandırıcıların son dönemde kurye yöntemine de ağırlık vermeye başladıklarına işaret ederek, "Biz bu konuda da özverili bir çalışma yürütüyoruz. Altı vatandaşımızın bu yöntemle paraları ve altınları alındı. Ancak yine aldığımız tedbirler sayesinde bu zanlıların tamamı tarafımızca yakalandı. Paralar ve altınlarda sahiplerine teslim edildi. Vatandaşlarımız şunu iyi bilsin hiçbir polis, asker, savcı şuraya buraya para yatır demez. Kesinlikle bu söylemlerde bulunanlara itibar etmesinler." diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 15:48
  1. emniyet müdürü
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  3. dolandırıcılık
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