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500 tonluk kayanın altından 30 saat sonra çıkartıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen göçükte tonlarca ağırlıktaki kayanın altında kalan son işçinin cansız bedeni 30 saat sonra çıkartıldı.

19 Şubat 2019 Salı 17:30
500 tonluk kayanın altından 30 saat sonra çıkartıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen göçükte tonlarca ağırlıktaki kayanın altında kalan son işçinin cansız bedeni 30 saat sonra çıkartıldı. İş kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şahıs gözaltına alındı.


Milas’ın Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisinde bulunan taş ocağında dün saatlerinde meydana gelen göçükte 4 işçi ve 2 iş makinesi 500 ton ağırlıktaki kayanın altında kalmıştı. İş kazasından hafif yaralı olarak kurtulan işçi Tayfun Akıncı tedavi altına alınırken; kamyon şoförü Şükrü Otlak’ın cesedi dün akşam saatlerinde çıkartılmıştı. Gece boyunca devam eden çalışmalarda tonlarca ağırlıktaki kayanın altında kalarak hayatlarını kaybeden kepçe operatörleri Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu’nun yerleri 15 saat sonra tespit edilmiş, Tutuk’un cansız bedeni 24 saat sonra kayanın altından alınabilmişti.


Olayın ardından 30 saattir devam eden çalışmalar sonucu, göçüğün altında kalan son işçi olan kepçe operatörü Servet Çapacıoğlu’nun da cansız bedeni ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılabildi. Çapacıoğlu’nun cesedi çıkartılırken, bir an olsun bile bölgeden ayrılmayarak gelecek iyi bir haberi bekleyen ailesi ise gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizi geçiren aile bireylerine, bölgede görevlendirilen sağlık görevlileri müdahale etti.


Servet Çapacıoğlu’nun cenazesi çıkartılıp ambulansa konulurken, ailesi ile bir şirket yetkilisi arasında gerginlik yaşandı. Bir anda gerilime neden olan tartışma, jandarma ekiplerinin araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.


Öte yandan, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının 3 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazasıyla ilgili olarak başlattığı soruşturma kapsamında şüpheliler Mustafa Ali Kömürcüoğlu ile Serkan Anar gözaltına alındı. Diğer şüpheli Özkan Kömürcüoğlu’nun yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:30
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