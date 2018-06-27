İmam Hatipli Azra 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu

Başvuru süreci 11 Nisan’da başlayan LGS sınavı, 2 Haziran’da gerçekleşmişti. Puanların açıklanması 22 Haziran olarak yayınlanmıştı ancak seçimlerden dolayı MEB 26 Haziran 2018 tarihinde yayınlanacağını duyurdu.

Dün açıklanan sonuçlar neticesinde İmam Hatipli Azra Kargı, 2018 LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birinciliğini elde etti.