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500 kadın polis adayı daha alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğünce 500 önlisans mezunu kadın polis memuru adayı alınacağı bildirildi - 24'üncü Dönem Polis Meslek Eğitimi için alınacak kadın polis memuru sayısı 3 bine yükseldi

03 Nisan 2019 Çarşamba 20:55
500 kadın polis adayı daha alınacak

ANKARA (AA) - 24'üncü Dönem Polis Meslek Eğitimi için 500 kadın polis memuru adayı daha alınacağı böylece toplam sayının 3 bine yükseleceği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Güven Masası" uygulaması kapsamında görevlendirmek üzere önlisans mezunu 500 kadın polis memuru adayının alınacağı belirtildi.

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esasların Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden ilan edileceği açıklandı.

"Güven Masası" uygulaması kapsamında başta polis merkezi amirlikleri ve benzer birimlerde istihdam edilmek üzere lisans mezunu 2 bin 500 kadın polis adayı alınacağına ilişkin duyuru 25 Mart'ta yapılmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 20:55
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. kadın polis memuru adayı
  3. Polis Akademisi Başkanlığı

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