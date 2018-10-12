ABD ordusundan bir yılda 500 asker atıldı

Associated Press (AP) ajansı, ABD ordusunun, geçen 1 yıl boyunca, dünya genelinde ana dilleri ya da tıbbi becerileri gibi nedenlerle orduya alınan ve hizmetleri karşılığında vatandaşlık işlemlerinin hızlandırılması sözü verilen 500'den fazla göçmen askeri işten çıkardığını ortaya koydu.

MAVNI adı verilen bir askere alma programı kapsamında, orduda göreve alınarak vatandaşlığa geçmelerinin yolu açılan göçmenlerden toplamda ne kadarının görevine son verildiği bilinmiyor.

Ordu tarafından geçen ay bir bölge mahkemesine sunulan listede, 2017'nin temmuz ayından 2018'in temmuz ayına kadar, söz konusu program kapsamında işe alınan 502 göçmenin ordudan çıkarıldığı belirtildi.

"Askere kaydolmayı reddetmeleri" gerekçe gösterildi

AP'in talebi üzerine bu hafta ifşa edilen listede, bu kişilerden üçte ikisini ordudan çıkarma nedeni olarak "askere kaydolmayı reddetmeleri" gösterildi.

Savunma Bakanlığına ait bir internet sitesinde yayınlanan listeye göre, göçmenlerin ordudan çıkarılmaları için askere kaydolmayı reddetmelerinin yanı sıra giriş seviyesi performanslarının vasatın altında olması ya da güvenlik taramalarının olumsuz olması gibi nedenler ortaya konuldu.

Ordudan çıkarılan askerlerden Badamsereejid Gansukh, AP'ye yaptığı açıklamada, ordunun geçen yıl göçmen askerlerin görevine açıklama yapmadan son vermeye başladığını belirterek "Asla askere kaydolmayı reddettiğimi söylemedim." dedi.

ABD ordusuna 2016'da, öğrenci vizesi gibi ülkede yasal statüye sahip olanlardan 5 binden fazla göçmen alınmıştı.

Savunma Bakanlığının verilerine göre, 11 Eylül 2001’den bu yana ABD ordusunda görev yapan yaklaşık 110 bin göçmen ABD vatandaşlığı kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikaları, sık sık eleştirilerin hedefi oluyor.