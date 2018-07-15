50 yıllık hasretine son verdi: Lise sınavlarına girdi..

Çocukluğunda maddi sıkıntılar nedeniyle çalışmak zorunda kalan ve eğitim hayatından uzaklaşan Şakiri dedenin okul sevgisi engel tanımıyor.

Emekli olduktan sonra öğrencilik hayatını devam ettirmek isteyen 70 yaşındaki Faslı, ülkenin güney kesimindeki Tinghir kentinde liseye geçiş sınavına girdi.

Sınav sonucunu bekleyen Şakiri, 19 Temmuz'da açıklanacak sonuçlar ile okul sıralarına dönmeyi ve liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girerek, sosyoloji bölümünde okumayı hayal ediyor.

Fas'ın lise giriş sınavına başvuran en yaşlı öğrencisi Şakiri, çocukluğunda ailesinin maddi durumunun kötü olması nedeniyle çalışmak için ilk okulu bırakmak zorunda kaldığını ancak sıralara özleminin hiç bitmediğini anlattı.

Hasretini gidermek için emekli olduktan sonra önce ilkokulu dışarıdan bitirdiğini, 2014 yılında ilkokul diploması aldığını belirten Şakiri, 4 yıl boyunca evinde çocuklarının okul kitaplarıyla kendi kendini yetiştirdiğini ve bu yıl lise giriş sınavına başvurduğunu ifade etti.

Liseyi dışarıdan bitirip ardından üniversitede sosyoloji bölümü okumak istediğini söyleyen Şakiri, ilerleyen yaşına rağmen öğrencilik hayatını sürdürmek istediğini dile getirdi.

ZORLUKLARLA GEÇEN BİR ÖMÜR

Zorluklarla geçen yaşamından bahseden Şakiri, küçük bir köyde doğduğunu, geçim sıkıntısı nedeniyle erken yaşta iş dünyasına atıldığını ve ülkesinde madencilik dahil çeşitli sektörlerde işçi olarak çalıştığını belirtti.

Şakiri, 1973 yılında iş için Fransa'ya gittiğini, burada bir meslek kursuna kayıt olduğunu, gündüzleri Fas'ta bıraktığı ailesi ve çocuklarının geçimini kazandığını, geceleri de kursta eğitim gördüğünü aktardı.

Bu süreçte hiçbir zaman kitap, dergi ve gazete okumayı bırakmadığını söyleyen Şakiri, şunları söyledi:

"Okul sıralarından uzaklaşsam bile okumaktan uzak kalmadım. Okumayı çok seviyorum. Dar gelirime rağmen kitaplar alıyordum. Arapça ve Fransızca pek çok kitap edindim. Okuma aşkım Fransız bir adamın ilgisini çekti. İş çıkışı gitmem için Fransızca kursu ayarladı. Ayrıca bana romanlar ve kitaplar veriyordu."

Fransa'dayken, Almanya'ya sınır bir kentte ikamet ettiğini, bu sayede Almanca da öğrenme imkanı bulduğunu aktaran Şakiri, emekli olduktan sonra vatan hasretiyle ülkesine döndüğünü belirtti.

Gurbette olduğu süreçte ilk 3 çocuğunun eğitimiyle ilgilenemediğini ancak döndükten sonra diğer 3 çocuğunun okul hayatıyla yakından ilgilendiğini söyleyen Şakiri, "İlim, insan hayatında çok önemli bir yere sahip. Dedikleri gibi beşikten mezara kadar eğitim gerekli. İnsan hayatının her döneminde eğitim alabilir. Sadece istemek ve azmetmek yeterli." ifadelerini kullandı.