50 yıldır su yerine çay içiyor! 'Bir tek abdest için su kullanırım'

Van'ın İran sınırındaki Saray ilçesinin Kekikdüzü Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki İhsan Duran, su ihtiyacını çay içerek karşılıyor.

"SUYU ABDEST ALMAK İÇİN KULLANIYORUM"

Bir bardak bile su içtiğini hatırlamadığını ifade eden Duran, “Su ihtiyacını sadece çay içerek karşılıyorum. Su kullanımını abdest almak için ve banyo yapmak için kullanıyorum.” dedi.

Hayatında hiç hastaneye de gitmediğini ifade eden Duran, “Benim yaylam var, orada şifalı otlardan ilaç yaparak hastalığımı tedavi ediyorum.” ifadelerini kullandı.