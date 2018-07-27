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50 yıldır su yerine çay içiyor! 'Bir tek abdest için su kullanırım'

Van’ın Saray ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki İhsan Duran 50 yıldır su içmediğini söyledi.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:32

Van'ın İran sınırındaki Saray ilçesinin Kekikdüzü Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki İhsan Duran, su ihtiyacını çay içerek karşılıyor.

"SUYU ABDEST ALMAK İÇİN KULLANIYORUM"

Bir bardak bile su içtiğini hatırlamadığını ifade eden Duran, “Su ihtiyacını sadece çay içerek karşılıyorum. Su kullanımını abdest almak için ve banyo yapmak için kullanıyorum.” dedi.

Hayatında hiç hastaneye de gitmediğini ifade eden Duran, “Benim yaylam var, orada şifalı otlardan ilaç yaparak hastalığımı tedavi ediyorum.” ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 15:32
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