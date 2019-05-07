50 yıldır siren sesiyle oruç açıyorlar

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde vatandaşlar 50 yılı aşkın süredir siren sesiyle oruçlarını açıyor. İlçedeki Birinci Dünya Savaşı öncesinden kalma olduğu tahmin edilen siren Ramazan aylarında iftar ve sahur vakitlerini bildirmenin yanında 10 Kasım’da da Atatürk’ü anmak için kullanılıyor.

Bigadiç Belediyesi, her Ramazan ayında iftar ve sahur vakitlerini vatandaşlara belediyenin anons sisteminden siren çalarak haber veriyor. Yaklaşık 10 yıldır siren sistemini çalıştıran Belediye Çalışanı Eşref Sarıkurt iftar ve sahur vakitlerini siren sesiyle duyurarak Bigadiç’in farklılığını ortaya koyduklarını belirtti.

"İftar ve sahur vaktini siren sesiyle duyuruyoruz"

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, ilçede uygulanan siren sesi uygulamasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “İnşallah bugün bir iftara daha hazırlanıyoruz hep beraber Bigadiç’imizde. Bu günleri gösteren Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Bilindiği gibi Bigadiç’in akşam iftar vaktini haber veren siren hadisemiz var. Bunu hem iftarda hem sahurda çalıyoruz. Bizim edindiğimiz bilgilere göre 50 yılı geçmiş bir süredir bu böyle. Bu sireni şehir içindeki haberleşmede kullandığımız belediye ses sisteminden veriyoruz. Ve bu siren sesi şehrin her tarafından duyuluyor. Bunu çok özel günlerde kullanıyoruz. 10 Kasım’da Atamızın vefat ettiği günde biz bu sireni çalıyoruz. Bir de böyle Ramazan’a akşam iftar açma ve sahurda sirenimizi çalıyoruz. Bu Bigadiç’imizin bir örf ve adeti. Ben bu Ramazan’ın bütün İslam alemine, ülkemize, ilimize, ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum. Allah inşallah hep beraber huzur içinde bayrama kavuşmayı nasip etsin” diye konuştu.

“Bizde de Ramazan sireni var”

20 yıldır Bigadiç Belediyesinde çalışan ve çocukken geçirdiği bir rahatsızlık sonucu boyu kısa kalan Eşref Sarıkurt, kendi boyundaki sireni çalma görevini üstlenmiş. Sarıkurt Ramazan’da siren çalınmasıyla ilgili olarak, “20 yıldır Bigadiç Belediyesi’nde çalışıyorum. Mübarek Ramazan ayı geldi. İlçemizdeki vatandaşlarımızın sahur vakti başlangıcı ve bitişini bu sirenle duyuruyoruz. İftar vaktini de yine vatandaşlarımıza siren sesiyle duyuruyoruz. Diğer ilçelerde Ramazan topu varken bizde de Ramazan sireni var. Bigadiç’in özelliği budur” diye konuştu.