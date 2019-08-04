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50 yıldır leyleklerle komşuluk yapıyorlar

Sivas kent merkezinde bulunan Evci apartmanının yapımının tamamlanması ile çatı kısmına yuva yapan leylekler, şehir ortamına rağmen 50 yıldır geleneği sürdürerek aynı yuvaya göç ediyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:55
50 yıldır leyleklerle komşuluk yapıyorlar

Sivas kent merkezinde bulunan Evci apartmanının yapımının tamamlanması ile çatı kısmına yuva yapan leylekler, şehir ortamına rağmen 50 yıldır geleneği sürdürerek aynı yuvaya göç ediyor.


Sivas kent merkezi Kadı Burhanettin Mahallesi’nde bulunan Evci apartmanının inşaatının tamamlanması ile birlikte leylekler aynı yıl çatı kısmını yuva yapmak için tercih eti. Yapımı 1968 yılında tamamlanan apartmanın çatısını tercih eden leyleklerin yavruları şehir kalabalığı ve gürültüsüne rağmen 50 yıl boyunca her yıl önceki kuşakların geleneğini sürdürüp aynı yuvaya göç etti. Direkler yerine şehir merkezinde bir binanın çatısını tercih eden leylekleri gören vatandaşlar ise kalabalık şehir ortamında leylek görmenin şaşkınlığını yaşıyor. Leyleklerin şu anki yuvalarını kurdukları baca ise leyleklerin zarar görmemeleri için kullanıma kapatıldı.


Aralıksız olarak 50 yıldır leyleklerin geldiğini belirten Evci apartmanının sahibi Salim Evci, apartmana leylekler ile birlikte taşındıklarını söyledi. Evci, “Ben binayı 1968 yılında yaptırdıktan 1 yıl sonra leylekler geldiler. Bacaya yuvalarını yaptılar, ondan sonra her sene geliyorlar. Yuvalarına 50 yıldır geliyorlar. Buranın müdavimi olan 2 leylek geliyor, giderken de 5 tane gidiyorlar. Geçen yıl yine 5 tanelerdi, 3 tane yavruları dumandan zehirlendi öldüler. Bacada bulduk leylekleri. Banyo sobası kullanan kiracının bacasını iptal ettim. Bacayı iptal ettikten sonra da bu sene rahatlar. Biz misafirlerimizden memnunuz onları ev hayvanları gibi koruyoruz. Geliyorlar seyrediyorlar. Leyleği gördük diyorlar. O baca artık onların yerli artık onlar. Binayı yaptırdığımızdan beri misafirlerimiz" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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