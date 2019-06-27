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50 yıldır görülmeyen balık yeniden Porsuk’ta

Eskişehir’de en son 1970’li yıllardan önce görülen Siraz balığı tekrar Porsuk Çayında görüldü.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:38
50 yıldır görülmeyen balık yeniden Porsuk’ta

Eskişehir’de en son 1970’li yıllardan önce görülen Siraz balığı tekrar Porsuk Çayında görüldü.


Porsuk Çayında uzun süredir görülmeyen Siraz balığı, bu ay yeniden kendini gösterdi. Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Osman Demirtaş, yaklaşık 50 yıldır Eskişehir’deki Porsuk Çayında görülmeyen balık çeşidinin tekrar ortaya çıkmasının Porsuk Çayının eskisi gibi temiz olmaya başlamasından kaynaklandığını belirtti. Demirtaş, "Siraz balığı yıllar önce Porsuk Çayının kendi balıklarından biriydi, barajda da görülürdü. Eskişehir’de en son 1970’li yıllardan önce görülmüştü. On yıllardır görülmeyen 42 santimetre gibi ciddi boyutlardaki bir Siraz balığı bu sene Porsuk’ta görüldü. Geçen haftalarda yaptığımız yarışmada yakalandı" dedi.


"Ortaya çıkışı Porsuk Çayının temiz olduğunun göstergesi"


Siraz balığı hakkında bilgi veren Demirtaş, yıllar sonra tekrar görülen balık türünün temiz sularda yaşadığını belirterek, "Siraz balığının vücudu uzun ve mekanik şekillidir. Genellikle akarsuların hızlı aktığı, taşlı ve kumlu kesimlerinde de yaşamasına karşın, rakımları yüksek olan soğuk sularda ve göllerde yaşayan bir balıktır. Akarsuların taşlı kısımlarında avlanabilen bir balık olduğundan dolayı alabalık gibi temiz suyu seven bir balık. Porsuk’ta çıkması Porsuk Çayının da temiz olduğunun göstergesi" ifadelerini kullandı.


"Bizim düzenlediğimiz yarışma sırasında ortaya çıktı"


Boyutu itibariyle yıllar sonra ilk kez kendi yarışmalarında görülmesinin güzel olduğunu ifade eden ESBALDER Başkanı Demirtaş, "Bizim düzenlediğimiz yarışma içindeki Tatlı Su Kefali kategorisinde yarışma sürerken 42 santimetre boyuna kadar gelmiş Siraz balığı denk geldi. Bu boyutuna rağmen kategoriye girmediği için balığı tutan sporcumuz ödülü alamadı. Çünkü Tatlı Su Kefaline attığı oltaya Siraz balığı denk geldi. Kategori dışı olduğundan da fotoğraflandı, geri hemen suya iade edildi. Bu boyutlarda yıllar sonra ilk kez görüldüğü yerin bizim yarışmamız olması da ayrı bir güzel nokta" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:38
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