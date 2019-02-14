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50 yıl sonra Sevgililer Gününde gelinlik giydiler

Türkiye’de ilk defa Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsalında yaşayan 60 yaş üstü, en az 50 yıllık evli ve hiç gelin damat fotoğrafı bulunmayan 14 çift, 14 Şubat Sevgililer gününde önce stüdyoda gelin-damat fotoğrafı çektirdi, ardından çekilen fotoğraflar ile sergi açıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:47
50 yıl sonra Sevgililer Gününde gelinlik giydiler

Türkiye’de ilk defa Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsalında yaşayan 60 yaş üstü, en az 50 yıllık evli ve hiç gelin damat fotoğrafı bulunmayan 14 çift, 14 Şubat Sevgililer gününde önce stüdyoda gelin-damat fotoğrafı çektirdi, ardından çekilen fotoğraflar ile sergi açıldı.


Menteşe’nin kırsal mahallelerinde oturan ve evlilikleri ile ilgili hiç gelin-damat fotoğrafı bulunmayan 14 çift için Menteşe Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü anısına yaşlı çiftleri evlerinden alarak stüdyoda getirdi. Gelinler önce kuaförde saçları yapıldı, ardından stüdyoda gelin-damat fotoğrafı çekildi.


14 yaşlı çiftin de katıldığı ’14 Şubat Sevgililer Günü İkinci Bahar’ fotoğraf sergisi Sınırsızlık Meydanında açıldı. Fotoğrafları bulunan 14 çift Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından Sevgililer Günü anısına karanfil hediye edilirken, fotoğraf sergisine vatandaşla da yoğun ilgi gösterdi.


54 yıllık evli olduğunu açıklayan Halil Özsoy, “Üç çocuğum vefat etti. Bir çocuğum ile 54 yıldır mutluyuz. 54 yıllık evliyiz. Bugün sevgililer günü. Bizi sevenler ölmesin. Allah fazla yaş da vermesin. Şimdiki gençler anayı babayı bakmıyor. Büyük küçük yok. 84 senesinden beri büyük küçük ortadan kalkmıştır. Biz dört kardeşiz. Babamızın yanında bacağımızı elimizi kolumuza attığımızı görmedik. Ama şimdi kahveye varıyorsun, sandalyede bir ufaklık yer vermiyor, arabaya biniyorsun yer yok. Böyle yerde bereket olmaz. Birlik ve beraberlik olacak” dedi.


50 yıllık evli olduklarını söyleyen Türkan Konya, “Bu sevgililer gününü düzenledikleri için Bahattin Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gelinlik ile yeni baharı yaşattıkları için çok teşekkür ederim. Bizim yaşadıklarımızı gençler hiç yaşamadı. Neden saygı yok, sevgi yok. Her şey dışarıda. Biz her şeye katlandık ve bu seviyeye geldik” dedi.


Menteşe Belediye Başkan Bahattin Gümüş, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu kentimizde insana dokunan vatandaş odaklı hizmetler üretmenin her zaman öncelik olduğunu söyledi. Başkan Gümüş, “Bugün 14 Şubat sevgililer günü. Bu güzel günü anlamak ve kutlamak adına Türkiye’de ilk kez yapılan böyle bir çalışmayı birlikte imza attık. İkinci Bahar adlı çalışma ile yıllar önce birbirlerini sevip evlenen fakat geride gelinlik damatlık fotoğrafı olmayan 60 yaş üzeri çiftlerimizin fotoğraflarını yeniden çektik. Fotoğrafları çekilen çiftlerimiz Yenice, Düğerek, Yaraş, Doğanköy ve Özlüce kırsal mahallerinden” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:47
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