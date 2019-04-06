50 yıl sonra Han’da buluştular İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu; dekan, profesör ve doktorlardan oluşan bir grup, 50 yıl sonra Eskişehir’in Han ilçesinde buluştu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu; dekan, profesör ve doktorlardan oluşan bir grup, 50 yıl sonra Eskişehir’in Han ilçesinde buluştu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1969 yılı girişli bir grup mezun, 50. yıllarını kutlamak için Han ilçesinde bir araya geldi. Birçok tarihi ve kültürel mirasa ev sahipliği yapan Han ilçesinde tur düzenleyen grup, 50. Yıllarını kutladı. Daha sonra Han Belediyesini ziyaret eden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunları bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, "Heyeti Han ilçemizde ağırlamaktan mutlu olduk, gurur duyduk" diye belirtti.

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