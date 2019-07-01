0553 313 94 23

50 yıl İsveç’te çalıştı, emekli olunca köyüne gelip pizzacı dükkanı açtı

İsveç’de 50 yıl yaşadıktan sonra emekli olan 71 yaşındaki Mustafa Aydın, Türkiye dönerek memleketi Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Çetmi Köyü’ne pizzacı dükkanı açtı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:11
50 yıl İsveç’te çalıştı, emekli olunca köyüne gelip pizzacı dükkanı açtı

İsveç’de 50 yıl yaşadıktan sonra emekli olan 71 yaşındaki Mustafa Aydın, Türkiye dönerek memleketi Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Çetmi Köyü’ne pizzacı dükkanı açtı.


22 yaşındayken çalışmak için İsveç’e giden Pizzacı Musti lakaplı Aydın,215 nüfusu bulunan köyde açtığı pizzacı dükkanıyla görenleri şaşırtıyor. Pizzaları tatmak için çevre illerden köye müşteriler gelirken, Pizzacı Musti’de gösterilen ilgiden oldukça memnun.


22 yaşına geldiğinde çalışmak için İsveç’e gittiğini dile getiren Mustafa Aydın, “İsveç’de 50 yıl yaşadım her yıl köyüme tatile geldiğimde pizzacı olarak düşündüğüm şuandaki mekanı yavaş yavaş yapmaya başladım. Sonra Türkiye’me döndüm. Pizza restoranımı açtım. Çok büyük rağbet gördü. Herkes memnun oldu. Pizzayı İsveç usulü yapıyorum. Baharatlarımız İsveç’ten, peynirler İtalya’dan geliyor. Bu yüzdende çok tutuldu ve beğenildi. Ormanların arasında bu güzel tabiatın içerisinde müşterilerimiz gelip pizzalarını yiyerek memnun bir şekilde buradan ayrılıyorlar’’ dedi.


İsveç’te uzun yıllar pizza ustası olarak çalıştığını belirten Mustafa Aydın, ‘’İsveç’e ilk gittiğimde 16 yıl tekstil sektöründe çalıştım. Sonra kendi işime başladım ve ilk pizza restoranı açtım. 10 yıl ailemle birlikte bu işyerinde çalıştık. Çok tutuldu ve sevildi. Daha sonra Türk restoranı açtım ve 20 yıl burayı işlettim. 50 yıldan sonra Türkiye’ye geri döndüm. İsveç’de yaptığım pizza usulünün aynısını köyümde yapıyorum. Köyüme de bu sayede katkım oluyor” şeklinde konuştu.


Müşterilerin ilgisinden de oldukça memnun olduğunu belirten Aydın, ‘’Müşterilerimiz sağolsunlar buraya akın ediyorlar. Şuanda en çok müşterimiz Kargı’dan ve Boyabat’tan geliyor. Ramazan bayramında çok güzel iş oldu talebe yetişemedik. Bu nedenle kurban bayramında daha çok iş olacağını düşünüyoruz. Nasıl yetişeceğimizi düşünüyoruz ve plan yapıyoruz’’ ifadelerini kullandı.


Daha büyük bir şehirde veya ilçede pizzacı açabileceğini ama köyünü tercih ettiğini belirten Mustafa Aydın, ‘’Ben İsveç’te ve Antalya’da kaldım. Ama en büyük huzuru köyümde buldum. Bana burası daha cazip geldi. Ben inanıyorum 10 yıl, 20 yıl burayı kesinlikle işletirim çünkü çok güzel talep var. Köyüme bir katkım oldu. Ben bu pizzacıyı Kargı-Sinop Karayolu’na da veya bir şehirde açabilirdim ama istemiyorum. En güzeli köyüm ve en güzeli burası’’ diye konuştu.


Pizza yemek gelen bazı müşteriler de, Çorum’a tatile geldiklerini, Pizzacı Musti’yi gördüklerini ve merak ettiklerin belirterek, pizzanın güzel ve lezzetli olduğunu söylediler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası’nda 128 yıldır üretim yapılıyor
    1. (Özel) Yıldız Çini ve Porselen..
    2. Doğu’da hava sıcaklığı düşüyor
    3. Altunizade metrobüs durağındaki..
    4. Kayserispor Yönetimi görev dağılımı..
    5. Çeyiz parası nasıl alınır kimlere..
    6. Partide istifa depremi! Art arda..
    7. Anadolu’nun renkleri Altındağ’da
    8. Altındağ’da öncelik temizlik
    9. 50 yıl İsveç’te çalıştı, emekli olunca..
    10. Sözcü Çelik: “Vatandaşlarımızı derhal..
    11. İş makinesi seyir halindeyken yandı
    12. Küresel piyasalarda G20 gelişmeleri..
    13. Umut Güneş kimdir nereli ve kaç..
    14. Notaların prensesi Nehir yine birinci
    15. Yurtta hava durumu
    16. Selfie çekerken kayalıklardan düşen..
    17. Kemaliye’de kapı tokmaklarının sırları
    18. Kayısı üreticisi sezonu mutlu bitirdi
    19. ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen..
    20. Aliağa’da yol kenarındaki otluk alanda..
    21. Motosikletten savrulup köprüden..
    22. Serbest piyasada döviz açılış..
    23. Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu..
    24. Tyler Boyd kimdir nereli ve kaç..
    25. GÜNDEM / 1 TEMMUZ 2019
    26. Atatürk’ün Erzincan’a gelişinin 100...
    27. (Özel) Şerit değiştirmek isterken,..
    28. Pazaryeri’nde uyuşturucu bağımlılığı..
    29. Cumhurbaşkanı Vekili Oktay: "Libya’da..
    30. Öğretmen ve MEM personeline hafif..
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler
    Derin soldan bomba çıkış: İmamoglu küresel güçlerin projesi
    Derin soldan bomba çıkış: İmamoglu küresel güçlerin projesi

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    DSP'yi sarsan istifa! Tek cümle ile duyurdu
    DSP'yi sarsan istifa! Tek cümle ile duyurdu
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor