50 yaşından sonra tanıştığı bisikletle yarıştan yarışa koşuyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Olcay Mutlu (60), 50 yaşından sonra tanıştığı bisikletiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Tour of Antalya Poweredby Akra yarışına katılarak kendi kategorisinde birinci oldu ve 2 madalya kazandı.

Bisikletle 50 yaşından sonra tanışan Olcay Mutlu (60), Konya’da özel bir şirketten emekli olduktan sonra Alanya’ya yerleşti. Burada emekliliğini yaşayan Mutlu, kendisine hedef belirlediği ‘Arabadan in, bisiklete bin’ sloganıyla gençlere taş çıkarttı. Sağlıklı yaşamanın yollarını seçen Mutlu, günlük hayatında bisikleti kullanmayı ihmal etmezken, son olarak Dünya Bisiklet Birliği (UCI) Avrupa Turları takviminin 2.2 kategorisinde yer alan Tour of Antalya Powered by Akra yarışına da katılarak 2 madalyanın sahibi oldu.

“Çok güzel bir yarış oldu”

50 yaşından sonra tekrar bisiklete bindiğini aktaran Olcay Mutlu, "Önce katılayım mı, katılmayalım mı arasında tereddütte kaldım ve sonrasında yarışmaya katıldım. Çünkü bisiklet kullanıyorum ama birde yarışlara katılarak o heyecanı yaşamak istedim. Yarışmaya katıldım ve kategorimde 61 kilometrede pedal çevirdim. Çok güzel bir yarış oldu, yarışı bitirme ve birincilik madalyasının sahibi oldum” dedi.

“Şehrimiz egzoz kokmasın, kadın parfümü koksun”

Herkesin bisiklete binmesini tavsiye eden Mutlu, ‘Arabadan in, bisiklete bin’ diyerek herkesi bisiklete binmeye davet etti. Mutlu,”Ben yarışmaya katılım göstermek için kayıttı yaptırdım ama ilkönce biraz umutsuzluğu kapıldım. Öncesinde biraz çalışma yaptım. Tabii çalışma yaptığım sırada da profesyonelleri gördüm. Onları görünce biraz korkuttum açıkçası kendi kendime ben bu yarışta nasıl yapacağım dedim. Hatta bir ara vazgeçer gibi oldum. Sonra korkumu yenerek yarışa girdim ve kazandım. Ben herkes için bu sloganı söylüyorum. Arabadan in, bisiklete bin, şehrimiz egzoz kokmasın, kadın parfümü koksun” diye konuştu.

“Bizim kaportamız vücudumuz”

Bisiklet kullanmanın zorluklarında da bahseden Mutlu, şunları söyledi:

"Bisiklet kullanmanın biraz zorlukları var. Mesela Alanya’da kaldırımda bisiklet sürdüğümde yayalar kızıyor. Aşağıya in burası bisiklet yolu değil diyorlar. Şehri birkaç bölgesinde bisiklet yolu var ama bu yollarda motorlu araçlar tarafından işgal ediyor. Trafiğe indimizde ise araçlar bizi yok sayıyor. Ben bu konulara çok üzülüyorum ve tek isteğim lütfen bize yardımcı olsun. Çünkü bizim kaportamız vücudumuz” şeklinde konuştu.