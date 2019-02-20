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50 yaşından sonra saz çalmaya ve şarkı söylemeye başladılar

Burhaniye ilçesinde, çeşitli mesleklerden emekli vatandaşların yer aldığı ’Gönül Dostları Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korusu’nun konseri büyük ilgi gördü.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:51
50 yaşından sonra saz çalmaya ve şarkı söylemeye başladılar

Burhaniye ilçesinde, çeşitli mesleklerden emekli vatandaşların yer aldığı ’Gönül Dostları Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korusu’nun konseri büyük ilgi gördü. 50 yaşından sonra saz çalmaya ve şarkı söylemeye başlayan vatandaşların oluşturduğu koronun seslendirdiği çeşitli makamlardaki eserler ayakta alkışlandı.


Reha Yurdakul Kültür Merkezi’ndeki koronun konserini AK Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal ile Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır ve Cemal Akkılınç ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve çok sayıda sanatsever büyük ilgi ile dinledi.


Ali Osman Çakır’ın şefliğini yaptığı koronun konserinde, ilk bölümde Uşşak eserlere yer verilirken, ikinci bölümde de Nihavent şarkılar seslendirildi. Koronun seslendirdiği 25 şarkı izleyenleri coşturdu. İzleyiciler şarkılara eşlik ederken, koro üyeleri solo eserlerde seslendirdi. Başkan Necdet Uysal, koro şefi Ali Osman Çakır’a çiçek verirken, önümüzdeki dönemde daha büyük bir salon yapmak istediklerini söyledi.


Gönül Dostları Musiki Derneği Başkanı Cavit Dede Şah’da izleyicilere teşekkür ederken, Başkan Necdet Uysal’a çiçek verdi. Edremit Körfezi’ndeki değişik koroları yöneten Ali Osman Çakır, “Arkadaşlarımızın hepsi amatörlerden oluşmaktadır. Tamamı emekli olan arkadaşlarımızın pek çoğu 50 yaşındın sonra şarkı söylemeyi ve saz çalmayı öğrendi. Bu güne kadar çok sayıda konser verdik. Konser sayımız 200’ü geçmiştir. Konserimize katılan herkese teşekkür ediyorum. Konserlerimiz devam edecek” dedi. Ali Osman Çakır’ın öncülüğünde şarkı söylemekten mutlu olduğunu anlatan Necati Işık, “ Gönül Dostları Musiki Derneği öncülüğünde konserlerimize devam ediyoruz. Böyle bir koroda yer almaktan çok mutluyum. Ali Osman Çakır hocamıza ve Gönül Dostları Musiki Derneğine teşekkür ediyorum” dedi. Küçüklüğünden beri şarkı söylediğini anlatan Refik Koçak da, “ Çocukluğumda sesimin güzel olduğunu söylerlerdi. Bu güne kadar değişik korolarda şarkı söyledim. Ali Osman Çakır hocamız bize çok şeyler kattı. Bizi yalnız bırakmayan seyircilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:51
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