0553 313 94 23

50 yaşında üniversite mezunu oldu

Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 50 yaşında üniversiteden mezun olan şoförü Vahit Şeker için kurumda sürpriz bir kep töreni düzenledi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 14:40
50 yaşında üniversite mezunu oldu

Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 50 yaşında üniversiteden mezun olan şoförü Vahit Şeker için kurumda sürpriz bir kep töreni düzenledi. Müdürü tarafından çağrılan şoför odaya girdiğinde bu sürpriz karşısında şaşırdı.


19 yıldır Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan Vahit Şeker, aynı anda Anadolu Üniversitesi’nde ev ekonomisi eğitimi alıyordu. Şeker, 2018/2019 eğitim öğretim yılında mezun oldu. Açık öğretim programlarında mezuniyet töreni gerçekleştirilmediği için Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun devreye girerek şoförü için kurumda sürpriz bir tören hazırlanmasını istedi. Müdürlük personeli de tam bir gizlilik içerisinde çalıştı. Önce cüppe ve kep hazırlandı. Ardından Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından verilen diplomanın temsili kopyası yapıldı.


Bütün hazırlıklar tamamlandığında ise Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’un şoförü Vahit Şeker, “Müdür seni bekliyor” denilerek salona çağırıldı. Her şeyden habersiz salona giren Şeker, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Müdür Tosun ve kurum çalışanları Şeker’i mezuniyet cübbesi ve diploma ile karşıladılar. Düzenlenen sürpriz tören karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Şeker’e önce cübbesi giydirildi, ardından da Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından diploması verildi. Şeker daha sonra kepini havaya attı.


Müdür Tosun şoförünü tebrik ederek, “Bizim şoför arkadaşımız bu yaşta eğitimin devam edebileceğini bize gösterdi. 2 yıllık üniversiteyi tamamladı. Arkadaşımıza sürpriz bir kep töreni düzenledik. Biz eğitimini 4 yıla tamamlamasını istiyoruz. Kardeşimizin bir çocuğu üniversiteyi bitirdi. Bir çocuğu ise bu yıl başlayacak. Kendisi de bir çocuğu üniversiteye başlarken mezun oldu. Kendisini yürekten tebrik ediyorum” dedi.


Duygularını dile getiren Vahit Şeker, “Arkadaşlarımız böyle bir töreni bize uygun görmüşler, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Üniversiteyi bitirdik. Eğitim yaşı yok. Benim bir çocuğun üniversiteden geçen yıl mezun oldu. Bir çocuğum ise bu yıl üniversiteye başlayacak” diye konuştu.


Törende kurum personelleri de Vahit Şekerle hatıra fotoğrafı çektirerek bu anı ölümsüzleştirdiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 14:40
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor
    1. Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e..
    2. Türkeli’de İlçe İdare Kurulu Toplantısı
    3. Açlıktan bayılan kediyi kalp masajı ve..
    4. Köylerde hayır yemekleri devam ediyor
    5. Yabancı turistlerden Türk Hamamı’na..
    6. Foça ve Mordoğan’a vapur seferleri..
    7. Kütüphanede hafta sonu incelemesi
    8. Bakanlık'tan Pençe Harekatı..
    9. Haliliye Belediyesi’nden özel temizlik..
    10. 50 yaşında üniversite mezunu oldu
    11. Pençe Harekatı kapsamında teröristlere..
    12. Pentagon: "Türkiye ile ilişkilerimiz..
    13. Kuşadası eski Belediye Başkanı..
    14. TYT Türkçe ve matematik soruları zor..
    15. MHP'li kadınlar İstanbul seçimi için..
    16. Çocuklarda bacak ağrısı için hangi..
    17. Bağlar Belediyesinden yoksul..
    18. YKS ilk oturumuna geç kalan öğrenciyi..
    19. ABD'de 261 yunus kıyıya vurdu
    20. MSB'den "Babalar Günü" videosu
    21. Başkentte "Afrika Günü" kapsamında..
    22. Filenin Efeleri, grubun son maçında..
    23. Kapadokya’nın tarihi bu konakta..
    24. Minik Alperen’in babasına en güzel..
    25. Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz..
    26. Artem Kravets’in tatil keyfi
    27. Bitigen Kayseri’nin gururu oldu
    28. Talasgücü Belediyespor kupasına kavuştu
    29. Tavşanlı’da Robot Yarışması
    30. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın..
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu