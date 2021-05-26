50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 50 yaş aşılama ne zaman başlayacak?

Korona virüs salgınında kontrollü normalleşme süreci aşılama işlemleriyle birlikte yürütülmeye devam ediyor. Aşı programında sıra gittikçe alt yaş gruplarına geliyor. Konuyla ilgili olarak son zamanlarda en çok 50 yaş üstü vatandaşların aşılaması merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamalarda bulundu.

50 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanı Koca: "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak" açıklamasında bulundu.

Şuanda aşı sırası kimde?

Tedarik süreciyle eş zamanlı olarak şuanda tüm öğretmenler ve okul çalışanları aşılarını yaptırıyor. Covid-19 aşılama sürecinde Türkiye'de geride kalan dönemde toplamda 26 milyon 974 bin 718 kişi aşılanırken, aşılama sırası 50 yaş üstü ve öğretmenlere geldi. Şu anda tüm ilköğretim öğretmenleri aşı programına dahil edilmiş durumda. Ayrıca 40 yaş üstü tüm branş öğretmenleri de aşı randevusu alarak Covid-19 aşısı olabiliyor.