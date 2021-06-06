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Korona Virüs 50 yaş üstü e-Devlet ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu alma oluşturma ekranı
Korona Virüs

50 yaş üstü e-Devlet ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu alma oluşturma ekranı

Koronavirüs aşılama sürecinde, 50 yaş üzeri vatandaşlar, basın mensupları ve diğer öncelikli meslek gruplarının aşılaması devam ediyor. İlk doz aşısını olanlar ikinci doz almak için veya ilk kez aşı randevusu oluşturmak isteyenler e devlet ve mhrs ekranına yoğunluk kazandırıyor. Aşı randevusu nasıl alınır? 50 yaş üzeri MHRS ve E Devlet aşı randevusu alma ekranı

Yeniakit Publisher
2021-06-06 01:47:00 -
50 yaş üstü e-Devlet ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu alma oluşturma ekranı

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada 50 yaş üzeri vatandaşlara gelindiğini duyurmuştu. Bu noktada ilk kez aşı olacak vatandaşlar aşı randevusu nasıl ve nereden alınır sorusuna yanıt arıyor.

50 yaş üstü e-Devlet ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu alma

MHRS aşı randevusu nasıl alınır sorusu, henüz aşılama işlemini yaptırmamış olanların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. 14 milyon 200 bin doz aşının Haziranın ilk yarısında alınması planlanırken Sağlık Bakanı Koca 50 yaş üzeri için aşı randevularının açıldığını duyurmuştu. Aşı yaptıracak olan 50 yaş üstü vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurularını tamamlayacaklar. T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek aşı sorgulamalarınızı da yapabilirsiniz.

Türkiye'de devam eden aşılama sürecinde aşı randevu işlemleri hız kazandı. aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden yapılacak. Adım adım aşı randevusu alma işleminin detayları şöyle;

MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasını kullanabiliyor, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek .Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirebiliyor.

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilinecek.

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