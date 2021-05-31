50 yaş üstü aşı randevusu başladı mı? Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 28 milyon 825 bin 678'e ulaştı. Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 31 Mayıs saat 01.20 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 515 bin 18, ikinci doz aşı sayısı ise 12 milyon 315 bin 673 oldu. Böylece toplam doz miktarı 28 milyon 830 bin 691'e ulaştı. İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 768 bin 215, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 957 bin 27 toplamda 4 milyon 725 bin 242, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 354 bin 190, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 38 bin 229 toplamda 2 milyon 392 bin 419, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 109 bin 203, ikinci doz aşı sayısı 856 bin 588, toplamda 1 milyon 965 bin 791 doz olarak kayıtlara geçti.

50 yaş üstü aşılaması başladı mı?

50 yaş üstü aşı randevusu açıldı mı? Yurt genelinde yeni tip koronavirüs salgınına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için uygulanan aşı programında 50 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci bugün başlayacak. Türkiye'de, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılama süreci hızla devam ediyor. Bu kapsamda, bugünden itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanması başlayacak. Geçtiğimiz günlerde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmalarının başladığını duyurmuştu.

Aşı randevusu nasıl alınır?

e-Nabız üzerinden aşı sırası öğrenilirken, aşı randevusu ise MHRS sisteminden alınabiliyor. Aşı sırası gelen vatandaşlar, MHRS sistemine T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak aşı için gün alabiliyor.