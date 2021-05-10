Kademe kademe gerçekleştirilen aşılama işleminde sıra en son 40 yaş üstü avukatlara geldi. Peki, 50 yaş üstü aşı sırası ne zaman gelecek? 50 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

50 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile aşı sıralaması belli oldu. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek belirlenen Kovid-19 aşısı uygulanacak meslek grupları da açıklandı.

Buna göre, aşılamanın birinci aşamasının A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.

Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri),gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.),taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar"

55 yaş üstü aşılama işlemlerinin ardından ikinci aşama kapsamında aşı sırası 50 - 54 yaşlarındaki vatandaşlara gelecek.