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Korona Virüs 50 yaş ne zaman aşı olacak?
Korona Virüs

50 yaş ne zaman aşı olacak?

50 yaş aşılamanın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Koronavirüs aşı takvimi planlandığı gibi işliyor. Peki, 50 yaş ne zaman aşı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 21:41:00 -
50 yaş ne zaman aşı olacak?

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için belirlenen aşılama takvimi kapsamında, 14 Ocak'ta aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmasına bugün başlanıyor. Peki, 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ne zaman aşılanacak?

50 yaş ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanlığı aşı takvimini 4 aşamaya böldü. Şu an hala 1. aşamadaki aşılama grupları aşılanıyor. Takvime göre A grubunda bulunan sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) aşılandı.

1. Aşamanın B grubunun aşılanması sürüyor. Şimdiye kadar 90 yaş ve üstü, 85-89 yaş arası, 80-84 yaş arası ve 75-79 arası vatandaşların aşılama süreci başladı. 70-74 arası vatandaşların aşılama işlemleri bittikten sonra 65-69 yaş arası vatandaşlar aşılanacak ve 1. aşama aşılama listesi tamamlanmış olacak.

Aşılamada 2. aşama hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler ve 50-64 yaş arası vatandaşların aşılanması üzerine organize edildi. 2. Aşamada Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kritik görevlerdeki kişiler, Zabıta/ özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, Cezaevleri, Eğitim Sektörü, Gıda Sektörü ve Taşımacılık sektöründe çalışanlar aşılandıktan sonra merakla beklenen 50-64 yaş arası vatandaşların aşılanmasına başlanacak.

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