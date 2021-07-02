Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz aşı olan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının bugünden itibaren istedikleri aşıyla 3'üncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerini açıklamıştı. Peki, 3'üncü doz aşı ne zaman yapılıyor?

50 yaş üstü 3. doz aşılama ne zaman?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın sağlanması için 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına yönelik 3'üncü doz aşılama başladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından (1 Temmuz) itibaren istedikleri aşıyla 3'üncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir" dedi.

50 yaş altına 3. doz aşı ne zaman yapılacak?

Prof. Dr. İlhan, üçüncü doz aşının tercihinin vatandaşlara bırakılması ile kendisine hangi aşının tercih edilmesi gerektiği yönünde çok fazla soru geldiğini belirterek, "Burada tercih vatandaşlarımıza kalmış durumda. Akıllarında soru işareti varsa aşı olurken bunu sorabilirler, kronik hastalıkları varsa hekimlerine danışabilirler. 50 yaş altı için 3'üncü doz aşı için süreç içinde değerlendirip ona göre karar vermek doğru olacaktır" diye konuştu.