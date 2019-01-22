50. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı açıldı

KAHİRE (AA) - Mısır'da bu yıl 50'ncisi düzenlenen Uluslararası Kahire Kitap Fuarı, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından açıldı.

Başkent Kahire'deki Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara 35 ülke katılıyor.

Afrika'dan 10, Asya'dan 16, Avrupa'dan 7 ve Kuzey Amerika ile Güney Amerika'dan 1'er ülkenin katıldığı fuarda, Mısır'dan 579 ve yabancı ülkelerden ise 170 yayınevinin standı bulunuyor.

- Arap Birliği onur konuğu

Fuarın bu yılki onur konuğu Arap Birliği olurken, Mısır Kültür Bakanlığı, merhum yazar Dr. Servet Ukaşe ile Suheyr el-Kalamavi'yi bu yılın yazarları olarak belirledi.

Ziyaretçiler için yarın açılacak fuar 5 Şubat'a kadar devam edecek.

İlki 1969'da düzenlenen Uluslararası Kahire Kitap Fuarı, yazar, şair ve düşünürlerin katıldığı toplantılara da ev sahipliği yapıyor.