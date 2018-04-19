50 ülkede işçiler Kudüs için yürüyecek

KONYA

Uluslararası Filistin ve Kudüse Destek Sendikalar Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararını 50 ülkede işçilerin katılımıyla protesto edecek.

Birlik üyesi sendika temsilcilerini 11 Mayıs’ta Tunus’ta toplayacak örgütün çağrısıyla işçiler, Kudüs’ün işgalinin sona ermesi ve Filistin’in özgürlüğü için meydanlara inecek.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: “Filistin’deki geri dönüş mücadelesindeki kardeşlerimize desteğimiz devam ediyor. Büyük bir direniş var ve bunun artarak devam etmesini istiyoruz. İsrail’in işgalini geçersiz kılmak için bunlara ihtiyacımız var” dedi.