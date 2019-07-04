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’50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı dünya birincisi oldu

Balıkesir’in önemli değerlerinden olan yöresel peynirlerin kayıt altına alındığı ’50 Peynirli Şehir Balıkesir’ isimli kitap Hong Kong’da yapılan Dünya Yemek Kitapları Yarışması’nda dünya 1.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:46
’50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı dünya birincisi oldu

Balıkesir’in önemli değerlerinden olan yöresel peynirlerin kayıt altına alındığı ’50 Peynirli Şehir Balıkesir’ isimli kitap Hong Kong’da yapılan Dünya Yemek Kitapları Yarışması’nda dünya 1.’si oldu. Kitap bu birincilikle, ’Dünyanın en iyisi’ ya da ’winner’ etiketiyle basılacak.


Geçtiğimiz aylarda Frankfurt’ta yapılan Dünya Yemek Kitapları Yarışması’nda (Gourmand World Cookbook Awards 2019) Almanya, Fransa, İsviçre, Amerika gibi ülkeler arasında finale yükselen ’50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı, Hong Kong’un Macau Adası’nda gerçekleşen Final’de 12 ülkenin kitabını ’Süt ve Peynir’ kategorisinde geride bırakarak ’Best Of The World’ ödülünü elde etti.


Yarışmada Balıkesir’i temsil eden Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan yaptığı açıklamada, "50 Peynirli Şehir Balıkesir kitabımız bugün burada birincilik ödülü aldı. Bu kitabın 2015 yılında ilk ortaya çıkış hikayesi bilindiği gibi o dönemki Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur’un önermesi ve katkıları ile iki bayan yazarımız bu kitabı yazdılar. Bu kitap Almanya’da yapılan bir ödül töreninde yarışmaya hak kazandı. Bugün de Macau Adası’nda birincilik ödülü aldı. Ben bu kitaba emeği geçen herkese, yazarlarımıza, bizlerle birlikte aynı ödül töreninde bulunan Marmara Belediye Başkanımız Süleyman Aksoy’a, bizi buraya gönderip bu ödülün alınmasında katkıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber tarafından kaleme alınan ’50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı kültür mirası niteliği de taşıyor. 279 sayfalık kitapta Balıkesir’in tüm ilçelerinde yapılan özel peynir tarifleri fotoğraflarla anlatılıyor. Kitapta ayrıca Balıkesir’e genel bakış, Süt ve Süt Ürünleri, Balıkesir Peynirleri ve Süt Ürünleri, Balıkesir Peynir Yolları ve Balıkesir’in Süt ve Süt Ürünlerine Güncel Bakış başlıkları yer alıyor. ’50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı dünya birinciliği unvanının ardından, ’Dünyanın en iyisi’ ya da ’winner’ etiketiyle dünya genelinde basılacak.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:46
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