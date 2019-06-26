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50 peynirli şehir Balıkesir, Çin’de yarışacak

Balıkesir’in yöresel peynirlerinin kayıt altına alındığı ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı, 4 Temmuz’da Çin’e bağlı Özerk Yönetim Bölgesi Makao’da gerçekleştirilecek finalde ülkemizi temsil ederek, dünyanın en iyisi olmak için yarışacak.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:34
50 peynirli şehir Balıkesir, Çin’de yarışacak

Balıkesir’in yöresel peynirlerinin kayıt altına alındığı ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı, 4 Temmuz’da Çin’e bağlı Özerk Yönetim Bölgesi Makao’da gerçekleştirilecek finalde ülkemizi temsil ederek, dünyanın en iyisi olmak için yarışacak.


İki yıl boyunca üzerinde çalışılarak hazırlanan Balıkesir’in önemli değerlerinden olan yöresel peynirlerin kayıt altına alındığı ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ isimli kitap, Frankfurt’ta düzenlenen ‘Dünya Yemek Kitapları Yarışması’nda (Gourmand World Cookbook Awards 2019), 3 finalist arasına girerek, alanında dünyanın en iyi üç kitabından biri oldu. Almanya, Fransa, İsviçre, Amerika gibi ülkeleri geride bırakarak finale yükselen kitap, 4 Temmuz’da UNESCO Gastronomi alanında oluşturucu şehir unvanına sahip Çin’e bağlı Özerk Yönetim Bölgesi Makao’da gerçekleştirilecek finalde ülkemizi temsil edecek.



Kazanırsa ‘Winner’ etiketiyle basılabilecek


2017 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmayla Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber tarafından; araştırma, gezi, inceleme çalışmaları gerçekleştirilerek kaleme alınan ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı, bu yarışmadan ödülle ayrılırsa ‘dünyanın en iyisi’ ya da ‘winner’ etiketiyle basılabilecek. Şehrin; süt ürünlerindeki kültür ve geleneklerini, köklü geçmişini,peynir zenginliğini kayıt altına almak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yazılan kitap, Balıkesir’in kültür mirası niteliğinde. 279 sayfalık kitabın içeriğinde; Balıkesir’e Genel Bakış, Süt ve Süt Ürünleri, Balıkesir Peynirleri ve Süt Ürünleri, Balıkesir Peynir Yolları ve Balıkesir’in Süt ve Süt Ürünlerine Güncel Bakış başlıkları yer alıyor.



Görsellerle desteklendi


Balıkesir’in en ücra bölgelerinden elde edilen güncel veriler ışığında yazarlar ile işbirliği içinde bizzat sahada görev alan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabı ile özgün kaynaklara dayalı bilimsel temelli bir çalışma ortaya koydu.Çalışmalar sırasında sayısı 50’yi bulan peynirle birlikte pek çok yerel-geleneksel ürün tespit edilerek, bu keşif ve tespitler; tarih, coğrafya, insan birlikteliğinin ortaya çıkardığı kültürel dokularla birlikte, yüzlerce yazılı ve sözlü kaynak, 250’den fazla görselle desteklenerek aktarıldı.



Yok olmaya yüz tutmuş peynir çeşitleri gün yüzüne çıktı


Peynir çeşitlerinin; hikayesinin, tarihinin ve yapılışının anlatıldığı kitapta tarih de yok olmaya yüz tutmuş peynir çeşitlerinin incelemesi de yer alıyor. Kitapta aynı zamanda tüm Türkiye’de tanınan; Ayvalık Cunda Sepet Peyniri, İvrindi Koyun Kelle Peyniri, Savaştepe Mihaliç Peyniri, Sındırgı Koyun Peyniri, Sındırgı Yörük Peynirleri, Manyas Tulum Peyniri, Çerkes Peyniri ve Havran Keçi Peyniri yapımları da anlatılıyor. Balıkesir’in gastronomi alanında tanıtımı için çok önemli olan yarışmada; yeme içme kültürü ile ilgili 216 ülkeden 130 kategoride 2011 finalist yer alıyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:34
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