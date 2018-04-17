50 milyon dolarlık hacize itiraz etti

Beykoz'daki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın sahipleri H.Jerfa Süveşda Birışık, Payidar Zerhan Gökpınar ve Yalı Organizasyon şirketinin avukatı Nazlı Selek, geçtiğimiz hafta hazırladığı ihtiyati tedbir talepli dilekçesini, deniz ihtisas mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne sunmuştu.



Geminin çarptığı yalının tarihi eser niteliğini kaybettiği ve yüklü miktarda maddi zarar oluştuğu belirtilen dilekçede, yalının yeniden inşasının Anıtlar Kurulu iznine tabi olduğu, inşa edilmesinin en az 40-50 milyon dolar maliyete yol açacağı, çarpma sonucu yalıdaki antika eserler ve özel eşyaların denize düştüğü ifade edilmişti. Dilekçede, davacıların uğradığı zararın teminat altına alınması için, İstanbul liman sahasında bulunan gemiyle ilgili şimdilik 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararı verilmesi talep edildi.



HAREKET ETMESİNE İZİN VERİLMEYECEK



Talebi değerlendirip kabul eden mahkeme, 50 milyon dolar alacak ile sınırlı olmak üzere 9231377 IMO numaralı Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin ihtiyaten haczine hükmetti. Mahkeme, kararın infazının karar tarihinden itibaren 3 gün içinde mahkemenin yargı çevresi veya geminin bulunduğu yerdeki icra dairesi tarafından yerine getirilmesini de karara bağladı.



22 MİLYON DOLAR İNDİRİM İSTEDİLER



Geminin işletmecileri, sigorta şirketleriyle yaptıkları görüşmelerin ardından Türkiye’de bir avukatlık şirketiyle anlaşarak, 50 milyon dolarlık ihtiyaten haciz kararına itiraz etti. Dilekçede, gemi için istenilen 50 milyon dolarlık hacz bedelinin çok yüksek oduğu belirtilirken, bu rakamın 28 milyon dolara düşürülmesini talep etti.

Milliyet

