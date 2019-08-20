0553 313 94 23

Karadeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayacak dev proje!

Bünyesinde 28 tünel bulunan ve yaklaşık 600 kilometre uzunluğa sahip Karadeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayacak olan asrın projesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. 6 ili direkt, 50 ili de dolaylı yollardan ilgilendiren projenin Ordu kısmında 25 tünel ve 330 metre uzunluğunda viyadük bulunuyor

20 Ağustos 2019 Salı 09:38
Karadeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayacak dev proje!

Osmanlı PadişahıSultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun Ordu etabının yüzde 90’lık kısmı neredeyse tamamlandı.

Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, tüm Anadolu’nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’in ticaret limanı olacak.

50 ili dolaylı şekilde ilgilendiriyor, toplam maliyeti 1 milyar TL

Orta ve Doğu Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak olan, toplam bedeli ise yaklaşık 1 milyar TL olan, bünyesinde 6 ili direkt, 50 ili ise dolaylı şekilde ilgilendiren proje ile Karadeniz’in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz’e açılacak. Ordu’dan, Akdeniz Bölgesi’ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek.

Proje bünyesinde 600 kilometrelik yol, 28 tünel, viyadük ve çok sayıda köprü bulunuyor

Toplamda 28 tünelin içerisinde bulunduğu, 600 kilometre uzunluğa sahip olan projenin en önemli etaplarından birisi olan Ordu sınırlarında çalışmalar Mesudiye ilçesi sınırlarında aralıksız bir sürüyor. Ordu’da, Melet Irmağı boyunca yaklaşık 100 kilometrelik yolun büyük bölümü tamamlanıp asfaltlanırken, diğer bölgelerde de çalışmaları sürdürüyor. Projenin, Ordu sınırları içerisinde ise yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunuyor.

“Sadece Karadeniz için değil, Türkiye için Kuzey-Güney aksı”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun sadece Ordu ve Karadeniz Bölgesi açısından değil, tüm Türkiye tarafından önem arz ettiğini belirterek, “Bu yolun arasında 6 tane vilayet var. Sivas, Kayseri ve Mersin’e kadar giden bir yol. Güzergahı adım adım takip ediyoruz. Aslında şu an yol çalışıyor. Mesudiye tarafındaki asfaltla ilgili yoğun bir çalışma var. Son ayda 3 defa gittim, orası artık benim çocuğum gibi, çocuğumu görmeye gidiyorum. Dereyolu, dedelerimizin Halil Rıfat Paşa’nın projesi. Bunu yaptığımız zaman sadece Ordu, Karadeniz değil, Türkiye için Kuzey-Güney aksı o yol. O çalışma olduğu zaman bambaşka şeyler olacak” dedi.

“Doğu Akdeniz’in enerji kaynakları açısından da önemli”

Başkan Hilmi Güler, şöyle devam etti:

“Eğer birde ileride o demir yolu ile taçlanırsa, hatta petrol boru hattıyla yapılırsa, Doğu Akdeniz’in enerji kaynakları bile bu yol açısından önemli. İsrail bölgesinin enerjisi nereden gidecek? Enerji Bakanlığım zamanında boru hatları yaptım. Oraların enerji hatları Kıbrıs üzerinden adalardan gitmeyecek. Onun için bu çalışmayı çok ciddi takip ediyoruz. Onun başında konteyner limanı, altında da Mersin olacak. Ege dolaşılmadan oradan geçip gideceğiz. Bunun çalışmaları yapılıyor. ÇED raporları, proje çalışmaları hepsi yoğun bir şekilde gidiyor. Bütün mesele ikisini birleştirmek. Hem konteyner limanı, hem de yolun belirli bir fizibilitesi ile birlikte çok olumlu gözüküyor.”

“Sivas’ın, Kayseri’nin denizi oluyoruz"

“Mesudiye tarafındaki bazı yerler bittikten sonra geçilecek ancak zaten şu haliyle de yol çalışıyor” diyen Başkan Güler, “İlerleyen zamanlarda çok daha hızlı bir şekilde gidilmesi için, o rötuşların yapılması lazım. Yani Sivaslı 3 saat 15 dakikada denize geliyor ve dönüyor. Bu çok güzel bir şey. Ordu’ya gelip denize girebilecekler. Biz, Sivas’ın, Kayseri’nin denizi oluyoruz. Bu, Ordu’nun daha da kıymetlenmesi, marka değerinin artması demek” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:38
  1. Sivas
  2. Ordu
  3. Kayseri
  4. Mersin
  5. 2. Abdülhamid Han
  6. Osmanlı Padişahı
  7. Karadeniz
  8. Akdeniz

YORUM YAZ

  • Komünizme çok yararı olacak.Komünizme çok yararı olacak.17 dk önce
    Komünizm Için bu yol gerekli.
  • Suriyeli'ye 40 milyar dolar gitti.Suriyeli'ye 40 milyar dolar gitti.25 dk önce
    Türk Parası ile Suriyeliye 225 milyar civarında. Demek ki Kılıçdaroğlu iktidarda olsa idi, bu yol 1 milyar TL olduğuna göre, bu yoldan 225 tanesini yapacakmış.
  • hizipsavarhizipsavar36 dk önce
    ne gerek var canım yol köprü viyadük tüneltüp geçite. eski yollar çok daha iyiyidi. tek şerit işiniz yokmu siizn bak hizipciler kızıyor.
  • Yol yaptıYol yaptı57 dk önce
    Çalıyor ama yol yaptı. Bu yoldan geçiş kaç para olacak? Kim daha daha zengin olacak?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakan Soylu: "Teröre müsamaha göstermemizi isteyenler yanılır."
  1. Bakan Soylu: "Teröre müsamaha..
  2. Bakan Varank, yapay zeka konferansı..
  3. Memur–Sen’den ’daha da artırın’ mesajı
  4. Laos’ta otobüs şarampole yuvarlandı: 8..
  5. Bakan Soylu: "Demokrasiyi ve..
  6. Furkan Vakfı davası öncesi eylem ve..
  7. İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye,..
  8. İzmit Belediyesi başkanlık kupası..
  9. Oltu Lisesi mezunları Kütüklü Göl’de..
  10. Silviu Lung kaleye geçecek
  11. Düzbağ’ın suyu şehre verildi
  12. Yaralı Kulaklı Orman Baykuşu tedavi..
  13. Gençlerbirliği 5 transfer yaptı
  14. Üzerine Kaya düşen maden işçisi..
  15. Bakan Varank Berlin’e gidiyor
  16. (Özel) Pazar bulamayan siyez,..
  17. Mehmet Akif Orçan’ın resim sergisi..
  18. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 500..
  19. Balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor
  20. Darıca ile Eskihisar sahilden..
  21. Biga’da ayçiçeği alımı başladı
  22. Kaymakam Miraç Akbulut trafik..
  23. Çöp kamyonu tarlaya girdi: 2 yaralı
  24. Vida ve Melnjak'a Hırvatistan'dan..
  25. Resmi belgede sahtecilik suçundan 3..
  26. Halı saha hırsızı tutuklandı
  27. Emet’teher akşam müzik şöleni
  28. 2 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli..
  29. Belediye Başkanı Arı ve belediye..
  30. Hisarcık’taki düğünlerde ilginç..
O genel müdür görevden alınıyor
O genel müdür görevden alınıyor
Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı

Günün Karikatürü

19 Ağustos 2019
Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz