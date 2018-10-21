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50 gündür açlık grevi yapan Hıdır Adnan'ın durumu kötüye gidiyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail cezaevindeki açlık grevinde 50'nci gününe giren Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın sağlık durumunun kötüleştiğini duyurdu.

21 Ekim 2018 Pazar 21:52
50 gündür açlık grevi yapan Hıdır Adnan'ın durumu kötüye gidiyor

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Remle kentindeki cezaevinde idari tutukluluk uygulamasıyla tutuklu bulunan Hıdır Adnan'ın destek almayı ve tıbbi muayeneyi reddettiği belirtildi.

Filistinli 40 yaşındaki Adnan 11 Aralık 2017'den bu yana hakkında herhangi bir hüküm olmaksızın cezaevinde tutulduğu kaydedilen açıklamada, "Bitkinlik, kanlı istifra, sol gözünde renk kaybı ve şiddetli kilo kaybı gibi belirtiler Adnan'ın sağlık durumunun ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İsrail makamlarının Filistinli mahkum Adnan için keyfi uygulamalarda bulunduğuna dikkat çekilerek iradesinin kırılması için 17 gün tek kişilik hücre cezasına çarptırıldığı vurgulandı. İsrail güçleri, Adnan'ı 11 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan evine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

İsrail hapishanelerinde 6 bin 500 Filistinli bulunuyor

İsrail tarafından Filistin İslami Cihad Hareketi'ne üye olmakla suçlanan Adnan, 2012'den bu yana birçok kez gözaltına alınarak "idari tutukluluk" uygulamasıyla hapse mahkum edilmişti. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili, 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadına gerek duymadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 21:52
  1. Hıdır Adnan

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