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Kaçmaya çalışırken yakalan 50 FETÖ'cü Türkiye'ye teslim edildi!

KKTC'den Rodos'a kaçmaya çalışırken yakalanan 50 FETÖ'cü Türkiye'ye teslim edildi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 22:20
Kaçmaya çalışırken yakalan 50 FETÖ'cü Türkiye'ye teslim edildi!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 28.07.2018 tarihinde KKTC’den Yunanistan’ın Rodos adasına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarileri; öğretmen, albay, yarbay, teğmen, astsubay, er, marangoz ve kadınlardan oluşan toplam 50 kişi; arandıkları İl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gerekli yasal işlemlerin yapılması için bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 22:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • beyasinbeyasin3 dk önce
    feto istesede gelemez amerika fetoyu paketledi siyonist mezarligindadinleniyor feto artik fetonun adamlari dedigimiz salaklar fetonun geberdigini bilmezler amerikanin cia istihbaratina hizmet ederler turkiyeye hainlik yaparlartürkiyene cektiyse bu karacahil müslümanlardan cekiyor cahil müslümanlar allaha ihanet ederler feto denilen dinsize itat ederler kara cahi olan müslümanlar sizi fetomu yarati yoksa allahmi yarati müslümanlik ne cektiyse cahilikten cekti.
  • VatanimVatanim25 dk önce
    Keske adam kendisi gelsede bu kisilerkacmak zorunda kalmasa
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