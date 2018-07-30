Kaçmaya çalışırken yakalan 50 FETÖ'cü Türkiye'ye teslim edildi!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 28.07.2018 tarihinde KKTC’den Yunanistan’ın Rodos adasına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarileri; öğretmen, albay, yarbay, teğmen, astsubay, er, marangoz ve kadınlardan oluşan toplam 50 kişi; arandıkları İl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gerekli yasal işlemlerin yapılması için bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındı.