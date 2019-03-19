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"50 bin sosyal konuta şu ana kadar 250 bin başvuru geldi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ilk etapta yapılacak 50 bin sosyal konuta şu ana kadar 250 bin başvuru geldiğini bildirdi.

19 Mart 2019 Salı 10:42
"50 bin sosyal konuta şu ana kadar 250 bin başvuru geldi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ilk etapta yapılacak 50 bin sosyal konuta şu ana kadar 250 bin başvuru geldiğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:42
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum

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