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Ankara Kuzeykent’te anahtar sevinci

TOKİ’nin 50 bin sosyal konut projesinde teslimler başladı... Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) dar ve orta gelirli vatandaşlar için başlattığı 50 bin sosyal konut projesinde anahtar teslimleri başladı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:40
Ankara Kuzeykent’te anahtar sevinci

 Akit  Ekonomi 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 67 şehirde 140 projede başlattığı 50 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından ilk anahtar teslimleri Ankara’da gerçekleşti. Bu yılın ilk yarısında 637 bin kişinin başvurusu ile tarihi bir rekora imza atan TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapma yolunda adımlar atmaya devam ediyor.

50 bin konutun teslimi için 36 aylık takvim belirleyen TOKİ yönetimi, ilk anahtar teslimlerini hafta başında Ankara’daki Kuzeykent projesinde gerçekleştirdi.

Projedeki 809 konut için geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen kurada ismi çıkan hak sahiplerine anahtar teslim işlemleri yapılıyor. Kampanya kapsamında yer alan 140 projeden 40’ının ihalesi de haziran, temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirildi ve inşaatlarına başlandı.

Projede 180 ay vade fırsatı

Ankara Kuzeykent projesinde yer alan konutlar 3+1, 3+1 dubleks, 4+1 ve 4+1 dubleks şeklinde planlanmıştı. En uzun 180 ay vade seçeneği ile hak sahiplerini bulan konutlarda en düşük bedel 260 bin 790 lira, en yüksek bedel ise 665 bin 388 lira olarak açıklanmıştı. TOKİ Ankara Kuzeykent projesinden konutuna kavuşan hak sahipleri 25 bin lira peşinatla ilk adımı atmış oldu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:40
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