50 Ahıska Türk’ü kutsal topraklara uğurlandı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından 15’ncisi gerçekleştirilen organizasyon ile 50 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından 2019 yılı hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gönderilecek 50 hacı adayı için Kazakistan’da tören düzenlendi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, törende yaptığı konuşmada, Amerika’dan 1, Ukrayna’dan 3, Rusya’dan 5, Gürcistan’dan 5, Azerbaycan’dan 6, Özbekistan’dan 3, Kırgızistan’dan 10, Kazakistan’dan 17 hacı adayının kutsal topraklara uğurladıklarını söyledi.

DATÜB olarak 15 yıldır hacı adaylarına destek vererek bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Kassonov, "Hacı adaylarımız sağ salim selametle kutsal toraklara giderek evlerine dönsünler. Bugün bir çok hacı adayımız farklı yerlerden dualarla uğurlandı. Bizler tüm seyahatlerini, konaklamalarını ve hac ziyaretlerini DATÜB olarak organize ettik. Her zaman hemşerilerimizin emrindeyiz. Allah hacı adaylarımızın ibadetlerini kabul etsin" ifadelerini kullandı.