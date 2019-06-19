5 yıldızlı otel gibi hastane

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Sağlık Bakanlığı tarafından Malatya merkezde inşa edilen 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, sadece Malatyalıların değil, bölge halkının da umudu oldu. Hastanenin faaliyete geçmesiyle Malatya başta olmak üzere Adıyaman, Elazığ ve Bingöl'deki hastalara da tedavi hizmeti sunacak.

52 bin metrekare kapalı alana kurulu deprem yalıtımlı hastanenin, 91’i tek yataklı, 117’si iki yataklı olmak üzere toplamda 208 nitelikli odası bulunuyor. 58 poliklinikle bu yıl hizmete girecek hastanede 15 görüntüleme odası, helikopter pisti ve geniş bir acil servis ünitesi yer alıyor.