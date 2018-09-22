5 yıldır gerçekleştiriliyor! Hollanda'da Müslümanlardan pazar alanında aşure ikramı

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki pazar alanında Müslümanlar tarafından aşure ikram edildi.

Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Birlik Gençlik Teşkilatınca düzenlenen etkinlikte, pazara alışveriş için gelenlere aşure ikram edilirken, aynı zamanda aşure günü ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

"NE OLDUĞUNU ÖĞRENDİKTEN SONRA MUTLU OLUYORLAR"

Teşkilat yöneticilerinden Enes Şahin yaptığı açıklamada, beş yıldır her yıl Muharrem ayında gerçekleştirdikleri aşure ikramında farklı ve güzel tepkilerle karşılaştıklarını söyledi.

Aşureyi ikram ederek bilenlere aşure gününü hatırlattıklarını, bilmeyenler için de tanıttıklarını belirten Şahin, insanların başta çekimser davransalar da ne olduğunu öğrendikten sonra mutlu olduklarını kaydetti.

Şahin, Müslümanların hayır duasını aldıklarını dile getirerek, Muharrem ayının tüm İslam alemine barış, huzur, dostluk ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.