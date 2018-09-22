0553 313 94 23

5 yıldır gerçekleştiriliyor! Hollanda'da Müslümanlardan pazar alanında aşure ikramı

Hollanda'da Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Rotterdam kentinde bir pazar alanında Müslümanlar tarafından aşure ikram edildi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 16:03
5 yıldır gerçekleştiriliyor! Hollanda'da Müslümanlardan pazar alanında aşure ikramı

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki pazar alanında Müslümanlar tarafından aşure ikram edildi.

Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Birlik Gençlik Teşkilatınca düzenlenen etkinlikte, pazara alışveriş için gelenlere aşure ikram edilirken, aynı zamanda aşure günü ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

"NE OLDUĞUNU ÖĞRENDİKTEN SONRA MUTLU OLUYORLAR"

Teşkilat yöneticilerinden Enes Şahin yaptığı açıklamada, beş yıldır her yıl Muharrem ayında gerçekleştirdikleri aşure ikramında farklı ve güzel tepkilerle karşılaştıklarını söyledi.

Aşureyi ikram ederek bilenlere aşure gününü hatırlattıklarını, bilmeyenler için de tanıttıklarını belirten Şahin, insanların başta çekimser davransalar da ne olduğunu öğrendikten sonra mutlu olduklarını kaydetti.

Şahin, Müslümanların hayır duasını aldıklarını dile getirerek, Muharrem ayının tüm İslam alemine barış, huzur, dostluk ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 16:03
  1. Hollanda
  2. Rotterdam
  3. Müslümanlar
  4. Milli Görüş Teşkilatları
  5. Birlik Gençlik Teşkilatı
  6. aşure
  7. aşure günü
  8. Enes Şahin
  9. Muharrem ayı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Feribot faciasında acı bilanço: Ölü sayısı 167'ye yükseldi
    1. Feribot faciasında acı bilanço: Ölü..
    2. Gençlerbirliği uçuyor! 6'da 6 oldu
    3. Başkan Erdoğan'dan Türk Bilim Adamları..
    4. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde..
    5. Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş, Roman..
    6. 5 yıldır gerçekleştiriliyor!..
    7. “Bizim vazifemiz, Kur’an-ı Kerim’i en..
    8. Kenan Sofuoğlu'na ödülünü Erdoğan verdi
    9. Borcu olanlar dikkat! Son tarih 1 Ekim..
    10. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    11. Gazze şehidi gözyaşları içinde uğurlandı
    12. Sosyal medya torbacılarına operasyon!
    13. Servis minibüsü devrildi: Çok sayıda..
    14. Karayolunda feci kaza! 2 çocuk kamyon..
    15. Cezaevine bağışlanan muz kutularından..
    16. Hayvanları için sakladığı 40 ton otu..
    17. Okul üniforması ile yakalandı! Hint..
    18. Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a..
    19. Malatyaspor Çaykur Rizespor maçı kaç..
    20. Nedeni bilinmiyor! Silahlı kavgada..
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı