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5 yıldır boşanamayan kadının yardım çığlığı: “Sokakta ölmek istemiyorum”

Adana’da şiddet gördüğünü iddia ettiği kocasından 5 yıldır boşanamayan kadın, Adana Adliyesi önünde eylem yaparak, “Tehdit ediliyorum, sokakta ölmek istemiyorum” diyerek yetkililerden yardım istedi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:03
5 yıldır boşanamayan kadının yardım çığlığı: “Sokakta ölmek istemiyorum”

Adana’da şiddet gördüğünü iddia ettiği kocasından 5 yıldır boşanamayan kadın, Adana Adliyesi önünde eylem yaparak, “Tehdit ediliyorum, sokakta ölmek istemiyorum” diyerek yetkililerden yardım istedi.


Adana’da Meryem K. (45), 2001 yılında Cerrah K. ile ikinci evliliğini yaptı. Cerrah K., iddiaya göre evliliklerinin ilk yılında Meryem K.’ye sözlü ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Şiddete dayanamayan kadın, 2012’de eşi hakkında boşanma davası açtı ancak kısa süre sonra eşiyle barışarak davayı geri çekti. Meryem K., 2013 yılında tekrar boşanma davası açtı. Adana Adliyesi 7’nci Aile Mahkemesi boşanma talebine ret kararı verdi. Bu süreçte eşini tehdit etmeye devam ettiği iddia edilen Cerrah K. için mahkemece uzaklaştırma kararı verildi. Suçlamaları kabul etmeyen eşinden ayrılmakta ısrarcı olan Meryem K., karara itiraz ederek davayı üst mahkemeye taşıdı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Hukuk Dairesi de geçen yılın Mart ayında, ‘Davacı davalının bir kusurunu ispat edemediği, ilk derece mahkemenin tespiti de bu doğrultuda olduğundan davanın reddi doğmuştur’ kararıyla davayı reddetti. Hukuk mücadelesini Yargıtay’a taşıyan Meryem K.’nin temyiz başvurusu reddedilerek, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Hukuk Dairesinin ret kararı onandı.



“Sokakta ölmek istemiyorum”


Bunun üzerine Meryem K., elinde “Boşanmak istiyorum” yazılı dövizle Adana Adliyesi 1 No’lu Ek Hizmet Binası önüne gelerek 3 gündür eylem yapıyor. Eşinden boşanana kadar eylemini sürdüreceğini söyleyen Meryem K., “17 yıldır şiddet görmüş bir kadın olarak buradan sesimi duyurmak istiyorum. Benim sesimi duysunlar. Dosyam yeniden incelensin. Benim davamı geri çevirmesinler. Diğer kadınlar gibi sokakta ölmek istemiyorum. 5 yıldır hapis hayatı yaşıyorum. Hiç kimse benim sesimi duymuyor. Yargıtay’a kadar gittim yaşadığım olayları anlattım. Yargıtay’daki hakimler bile benim dosyamı çeviriyorsa bu Türkiye’de kadın adaleti değildir. Benim 3 tane kızım var kızlarımı öldürmekle, kaçırmakla tehdit ediyor. Ben her gün bunun korkusuyla yaşıyorum” dedi.



“Eylem yapmaya başladığımdan beri eşimin ailesi beni arıyor”


Eylem yapmaya başladığımdan beri üvey oğlu ve eşinin ailesi tarafından arandığını ifade eden Meryem K. “3 günden beri ben uyumuyorum. Sabaha kadar oturuyorum. Yaşadığım şeyleri duysunlar istiyorum. Gerçekten çok kötüyüm psikolojim altüst oldu. Ben çok kötü şeyler yaşadım. Burada anlatamadığım şeyler var. Çocuklarım ve ben aylarca bir battaniyenin üzerinde yattım. Şimdi eşimden boşanamıyorum. Niye ben 1 yıl panik butonu kullandım? Niye verdiler bana onu o zaman” diye konuştu.



“Bana ‘otobanlarda geziyor’ diye iftiralar atmaya başladı”


Aldığı tehdit mesajlarını da mahkemeye sunduğunu söyleyen Meryem K. “Önceleri hiçbir şey anlatamadım çekindim. Dava açtım tehdit aldığım mesajları karakola verdim. Yetkililere sesleniyorum beni bu adamdan kurtarsınlar başka bir şey istemiyorum. Onunla nikahlı kaldığım sürece beni tehdit ediyor. Beni hala onun karısıyım sanıyor.Bana ‘otobanlarda geziyor’ diye iftiralar atmaya başladı. Ailemi, abilerimi bu şekilde kışkırtmaya başladı. Ne olur beni kurtarsınlar” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:03
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