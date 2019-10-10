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7 ayrı suçtan 5 yıldır aranan zanlı ormanda kadın kıyafetiyle yakalandı

Denizli'de hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 7 ayrı suçtan 5 yıldır aranan zanlı, ormanlık alanda kadın kıyafetleriyle yakalandı.

10 Ekim 2019 Perşembe 15:38
7 ayrı suçtan 5 yıldır aranan zanlı ormanda kadın kıyafetiyle yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan ayrıca 'cinsel taciz', 'uyuşturucu ticareti' ve 'yaralama' gibi 7 suçtan aranan Erkan Gümüş (35), saklandığı ormanlık alanda, başında eşarp, üzerinde etekle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'yaralama', 'uyuşturucu ticareti' ve 'cinsel taciz' gibi 7 ayrı suçtan 5 yıldır aranan, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan Erkan Gümüş'ün Honaz ilçesindeki ormanlık alanda saklandığını tespit etti.

Yakalanmamak için kendisine kadın süsü verdi

Bu sabah ormanlık alana giden ekipler, Gümüş'ü kendi yaptığı barakada, üzerinde kadın kıyafetleriyle yakaladı.

Başına eşarp takıp, etek giyerek kendisine kadın süsü veren Erkan Gümüş, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 15:38
  1. Denizli'nin Honaz ilçesi
  2. hapis cezası
  3. cinsel taciz
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  6. Erkan Gümüş
  7. İl Jandarma Komutanlığı

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