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e-Devlet'ten 5 yılda 59 milyon sabıka belgesi alındı

Adalet Bakanlığının 2013 yılında başlattığı uygulama kapsamında, bugüne kadar "e-Devlet" üzerinden 59 milyon 253 bin sabıka kaydının vatandaşlar tarafından alındığı bildirildi.

13 Aralık 2018 Perşembe 11:59
e-Devlet'ten 5 yılda 59 milyon sabıka belgesi alındı

Adalet Bakanlığının 2013'te başlattığı uygulama kapsamında, bugüne kadar "e-Devlet" üzerinden 59 milyon 253 bin sabıka kaydı alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün, "e-Devlet" üzerinden adli sicil ve arşiv kaydı alınmasına yönelik başlattığı çalışmayla 2013'te sabıka kayıtları elektronik ortama taşındı.

Uygulama kapsamında bugüne kadar "e-Devlet"ten 59 milyon 253 bin adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması yapıldı.

Böylece vatandaşların işlemlerini kısa sürede gerçekleştirmesi, adli sicil birimlerindeki yoğunluğun azaltılması sağlandı.

Öte yandan, farklı dillere tercüme edilmiş sabıka kayıtlarının internet üzerinden alınmasına yönelik çalışmaların tamamlanmasıyla da 20 Mart 2017'den itibaren yabancı dile çevrilmiş sabıka kayıtları "e-Devlet" üzerinden verilmeye başlandı.

8 dile çevrilmiş 313 bin sabıka kaydı alındı

Uygulama çerçevesinde adliyelerden alınması gereken tercüme edilmiş adli sicil sorgulama sonuçları, elektronik ortama aktarıldı.

İlk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca olmak üzere 4 dilde "e-Devlet"ten alınan sabıka kayıtlarına daha sonra İspanyolca, Felemenkçe, Danca ve Portekizce eklendi. Bugüne kadar 8 dile çevrilmiş 313 bin 815 sabıka kaydına "e-Devlet"ten ulaşıldı.

 
Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 11:59
  1. Adalet Bakanlığı müsteşarlığı
  2. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
  3. sabıka kaydı
  4. e-Devlet

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