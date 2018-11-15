5 yılda 295 projeye imza attı

Beş yıldır ‘Sosyal Sorumluluk Projesi’ dersiyle 295 projeyi hayata geçiren Beykoz Üniversitesi, yükseköğretim kurumları arasında ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk Birimi’ni kuran ilk üniversite oldu.

Çözüm odaklı çalışma

Eğitim-öğretim alanında yeniliklere imza atma yolunda ilerleyen Beykoz Üniversitesi, öğrencilerin teorik bilginin yanı sıra sosyal sorumluluk alanında da aktif olmasını sağlamayı amaçlıyor.

Birim çatısı altında; üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirip uygulayabilmesi sağlanırken, toplumun karşı karşıya kaldığı sorunlarla da mücadele edilmesine vesile olunuyor. Birimin koordinatörlüğünü üstlenen Öğretim Görevlisi Oğuzhan Çaçamer, “5 yılın verdiği tecrübe, cesaret ve güven ile bu birimi kuran ilk üniversite olduk” dedi.

Farklı farklı alanlar

2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibarıyla müfredatlarına Sosyal Sorumluluk Projesi dersini aldıklarını söyleyen Çaçamer, bu ders kapsamında 2 bin 850 öğrencinin öncülüğü ve uygulayıcılığında kadın haklarından madde bağımlılığına, okul iyileştirme çalışmalarından geri dönüşüm projelerine, hayvan hakları çalışmalarından engelli haklarına kadar birçok farklı konuda toplamda 295 projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

“İşbirliği içindeyiz”

Geçtiğimiz 5 yılın verdiği tecrübe, cesaret ve güven ile bugün Türkiye’nin yükseköğretim kurumları arasında ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk Birimi’ni kuran ilk üniversitesi olduklarının vurgulayan Çaçamer, “Bu birim ile sosyal sorumluluk projelerimizi öncelikli olarak kurum çalışanlarımıza, milli eğitim müdürlükleri aracılığı ile lise öğrencilerine ve özel sektör işbirlikleriyle sektör paydaşlarımıza yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.